Stankica više od godinu dana vodi borbu s komplikacijama na licu: 'Umorna sam od bola'

Stankica Stanojević, bivša kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni," već više od godinu dana vodi bitku s teškim komplikacijama na licu koje su posljedica neadekvatno apliciranih filera. Problemi su započeli nakon što je koristila filer za koji je vjerovala da je siguran i kvalitetan, no njezino lice je nateklo i pocrvenilo.

Stankica redovito dijeli trenutke iz svog privatnog života sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, a sada se požalila pratiteljima i otkrila da njezina borba s komplikacijama na licu i dalje traje.

Foto: Instagram

"Ima tih dana kad se umorim jer predugo traje, pa plačem jer boli, stežem vrat misleći da će olakšati, umorna sam od bola, jer ne nazirem kraj, a sve od filera koji sam mislila da je dobar, vjerovala da je kvalitetan… Pitajte svoje doktore što misle o Radiant fileru? Što misle oni o kakvoj se to kvaliteti rade? Ako su položili Hipokratovu zakletvu, a jesu, reći će vam istinu, a to je da znaju mnogo pacijenata koji su nažalost prošli kao i ja, a neki i puno gore. Hvala svakoj osobi do neba koja mi se javila. Niste svjesni koliko znači podrška", poručila je u videu u kojem je pokazala svoje lice.

Potaknula na raspravu

Stankica razmišlja o pokretanju grupe u kojoj bi ljudi mogli podijeliti svoja iskustva s lošim filerima.

Foto: Instagram

"Kad smo kod moje problematike i iskustva s lošim filerom, točnije filerom jako loše kvalitete, u potrazi sam za najboljim i najadekvatnijim rješenjem za mene. Pišete i pričate mi o svojoj problematici vrlo često, zanima vas moje liječenje, razmišljam da napravimo i grupu gdje će sve žene i muškarci moći ispričati svoja iskustva i problematiku, a isto tako i rješenja, pa da pomognemo jedni drugima", napisala je na Instagram priči.

Foto: privatni album

Podsjetimo, Stankica više ne smije koristiti filere, a njezino stanje na licu, kako je nedavno govorila, proći će za otprilike dvije godine. Otoci na licu pojavljuju joj se kada joj padne imunitet ili prolazi kroz stresne trenutke u životu.

"Postoje oscilacije u ovome svemu, nekad je bolje, a nekad gore… Netko mi je bio rekao: 'Što si to sebi napravila?' Nisam ja", zaključila je na Instagramu.

