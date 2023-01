Starleta Stanija Dobrojević gostovala na Pink televiziji u emisiji "Ami G show" kod Ognjena Amidžića. On joj je postavio direktno pitanje - tko je najzgodniji nogometaš u Srbiji? Stanija je odgovorila: "Jao, Bože zašto me to svi pitaju? Uvijek me tako pitaju. Spominjala sam od Sofije Milošević, ali evo da ne bude to, neka bude Duško Tošić", rekla je kao iz topa. Nije poznato da li se sportaš i suprug pjevačice Jelene Karleuše i starleta poznaju, piše Kurir.

U emisiji je otkrila kako će na svojoj svadbi prvi ples otplesati uz pjesmu Baje Malog Knindže "Ptico moja, bijeli labude". "Na svadbi koja će koštati 150 tisuća eura, pjevat će Ceca, Prija, Sloba... Imat ću dvije proslave, jednu u Americi jer mi dečko iz Amerike, a drugu u Srbiji", rekla je Stanija. "Bit će baš glamurozno, svi će samo o tome pričati', sigurna je starleta.

Stanija je također sigurna da će jedna pjesma biti strogo zabranjena na veselju.

'Ne želim da na dan svog vjenčanja čujem pjesmu "Prokleta je Amerika" jer ima stih "Šta mi vrijedi slika tvoja kada oca nemam ja". S obzirom na to da je moj tata Dragan poginuo u ratu u Hrvatskoj, tu pjesmu emotivno doživljavam. Ne želim biti tužna na taj dan. Znam da će mi najteže biti to što moj otac neće biti pored mene', priznala je i dodala: 'A ako na svadbi bude pjesma 'Nije život jedna žena', odmah ću naručiti 'Ode jedan, dođu dva'. I to ću je osobno otpjevati!