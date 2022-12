Otac jednog od trenutno najboljih hrvatskih nogometaša Joška Gvardiola, Tihomir Gvardiol, svako jutro na zagrebačkom Dolcu prodaje ribu, no danas je njegov štand bio prazan, piše Index.

Naime, Tihomir vrijedno radi i kada njegov sin igra za hrvatsku reprezentaciju, no danas nije bio na poslu. Jedna prodavačica za index je otkrila da on neće raditi danas.

"Sigurno neće", kazala je kratko te je otkrila da se priča da je Tihomir s ocem Brune Petkovića i stricem Dominika Livakovića otišao u Katar. Navodno će ga tamo dočekati supruga Sanja te kćeri Franka i Lorena.

Podsjetimo, Joško je u petak, na dan kad su Vatreni igrali utakmicu protiv Brazila, prodavao ribu na Dolcu, a tako radi već godinama, bez obzira na nogomet.

"To je moj život, ja to volim. Rođen sam u ribarskom mjestu, ribario sam. I danas imam veze s ribom. Jednostavno, ja to obožavam", kazao je nedavno za HRT te ja Vatrenima i sinu Jošku poručio da od njih očekuje zlatne medalje.

Supruga i kćeri su ga smirivale

"Idemo do finala! Samo hrabro i vidimo se u Zagrebu na aerodromu sa zlatnom medaljom", rekao je.

Tihomir prati sve utakmice kod kuće te je istaknuo da on to emotivno jako proživljava.

"Gledao sam doma, jako teško gledam, jako emotivno to proživljavam. Nije mi bilo lako gledati. Supruga i kćeri su me malo smirivale. Srce mi je ispunjeno. Neizrecivo, ne mogu vam opisati kako se osjećam."

Joško je jako vezan za svoje roditelje i obitelj, a njegov otac je otkrio da su se čuli prije utakmice s Brazilom.

"I prije i poslije utakmice smo se čuli. On je rekao: 'Tata, borit ćemo se i dati sve od sebe'. Poslije utakmice nije imao što reći, već samo da idu proslaviti", kazao je.