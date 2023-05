Kevin Garcia Valdovinos (29) uhićen je nakon što je uhvaćen kako vreba ispred vile princa Harryja i Meghan Markle u Montecitu, javlja The Sun.

Vjeruje se da Sussexovi i njihovo dvoje djece nisu bili kod kuće kada je uhićen u ponedjeljak navečer. TMZ javlja da je Kevin već pušten uz jamčevinu od 2.000 funti.

On se vrzmao po imanju u ponedjeljak nakon dva sata ujutro, a osiguranje ga je uhitilo prije dolaska policije. Kevin je navodno rekao nešto zaštitarima zbog čega su ga uhitili, no policija je to odbila komentirati.

Ovo nije prvi put da Meghan i Harry imaju problema s uljezima. Godine 2020. Nickolas Brooks dovezao se iz Ohija i ušao na imanje para.

Priznao je The Sunu da je možda bio "napušen" kad je uhvaćen u kući s devet spavaćih soba vojvode i vojvotkinje od Sussexa. On je tada prešao više od 3.701 kilometara.

Počeli su se bojati za sigurnost svoje djece

Uhitili su ga zamjenici šerifa okruga Santa Barbara u 14.54 sati dva dana nakon Božića i dva dana nakon što je prvi put upozoren zbog neovlaštenog upada na posjed.

Princ Harry i Meghan uselili su se u svoju vilu u lipnju 2020. godine, a s imanja se pruža predivni pogled na Kaliforniju.

Prostrana kuća s devet kreveta i 16 kupaonica u Santa Barbari, a koja vrijedi 11 milijuna funti, nalazi se na 5,4 hektara zemlje i ima knjižnicu, ured, spa, teretanu, igraonicu, vinski podrum i garažu za pet automobila.

Harry i Meghan su se počeli bojati za sigurnost svoje djece nakon što su dronovi preletjeli njihov dom i fotografirali njih i njihovog sina nemalo nakon useljenja.

Izvori su tvrdili da su Harry i Meghan vidjeli dronove kako lete jako nisko iznad njihovog imanja, a vjeruje se da su njima upravljali paparazzi, no tretirali su ih i kao potencijalnu terorističku prijetnju.

"Vidjeli su dronove kako im dolaze i pretpostavili su da su njima upravljali fotografi, ali ne mogu to samo pretpostaviti. Oni ne traže nikakav poseban tretman, samo traže da se poštuje sigurnost koju svi očekujemo u našim domovima", rekao je tada izvor blizak paru.