Popularna srpska pjevačica se prije nekoliko godina preselila u kuću nadomak Beograda i napravila mali raj za sebe i svoju obitelj.

Međutim, Aleksić je na Twiteru otkrila da je zbog toga što živi izvan prijestolnice naišla na prozivke od strane kolega.

Predmet je ismijavanja

Seki je jedan korisnik ove društvene mreže napisao da je znao da je kul osoba onog trenutka kada je saznao da je usred njive, daleko od svih, napravila kuću.

Na to mu je pjevačica odgovorila: "Jao i za to me je ismijavalo nekoliko javnih osoba 'napravila kuću u kukuruzima', a ja kad ustanem i čujem cvrkut ptica, moje kokoši, pse i žubor vode…to nema cijenu."

Htjela je jednostavan život

Seka Aleksić je prošle godine oduševila javnost kada je otkrila što je tražila od supruga Veljka Piljikića za rođendan.

"Poželjela sam kokoši i kokošinjac, ali nikako to nisam mogla sklepati. Naišli smo na jednog čovjeka koji to pravi i jedva čekam da to stigne. Volim životinje i selo. Ne smije nitko prići da čisti kod njih, bit ću glavna za sve oko kokoši. Kao Seka Sablić u onom filmu, tko god dođe, poklanjat ću mu jaja 'Znam što vam treba, domaća jaja", rekla je pjevačica.