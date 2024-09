Srpski reper potpuno šokirao fanove svojim izgledom: Mnogi ga nisu prepoznali

Poznati srpski reper Stefan Đurić, poznatiji kao Rasta (34), izazvao je pravu buru reakcija na TikToku nakon što je objavio video u kojem uživa u obroku u restoranu brze hrane. No ono što je najviše privuklo pažnju nije bio njegov izbor hrane, već njegov potpuno neočekivani izgled – duga, raščupana kosa koja je na prvi pogled zbunila njegove fanove.

Rasta je godinama bio prepoznatljiv po svojim karakterističnim dredovima, koji su ujedno bili i njegov zaštitni znak. Stoga su mnogi korisnici TikToka u početku bili zbunjeni, ne prepoznajući ga bez njegove prepoznatljive frizure. Tek kad su shvatili da se ispod te nove frizure krije slavni reper, uslijedio je šok.

Kreativni komentari

Komentari na njegov novi izgled preplavili su društvene mreže, a fanovi nisu štedjeli na kreativnosti.

"Stil kose - Sejo Kalač", "Brate, prvo sam mislio da je neki lik koji liči na Rastu, a onda shvatim da je to stvarno on!", "Rasta s Temu-a, haha", "Old money frizura", našalili su se neki, dok su drugi njegov novi imidž usporedili s ozbiljnijim, gotovo aristokratskim stilom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Rasta

Međutim, među komentarima bilo je i onih koji su s oduševljenjem prihvatili Rastinu promjenu. "Presladak", "Brat je lagan", pisali su fanovi koji su s toplinom prihvatili njegov novi izgled.

Je li turbulentan period s Anom rezultirao njegovoj promjeni?

Rasta je nedavno je prošao kroz vrlo buran period u svom privatnom životu, koji je dospio u središte medijske pažnje. Njegov odnos s bivšom suprugom, popularnom srpskom pjevačicom Anom Nikolić, postao je tema javnog skandala kada su oboje počeli dijeliti privatne poruke na društvenim mrežama, izazivajući lavinu komentara i reakcija.

Foto: Instagram

Javna prepucavanja privukla su pažnju fanova i medija, a njihov turbulentni odnos postao je jedan od najpraćenijih u regiji. Iako su strasti između bivših supružnika na kraju smirene, situacija je očito ostavila trag na oboje. Dok se Ana Nikolić ubrzo okrenula novom poglavlju u svom životu, javno objavivši vezu s kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, čini se kako je taj razvoj događaja značajno utjecao i na Rastu.

