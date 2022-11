Srpski pjevač Darko Lazić nastupao je u Sloveniji na jednom glazbenom festivalu, a njegov nastupa i dalje vruća tema na društvenim mrežama. Naime, dok je pjevao svoje hitove, cijelo vrijeme mu je pucao glas, mučio se pogoditi ton.

Komentari na društvenim mrežama samo su se nizali, a obožavatelji su u šoku s obzirom na to da su navikli od njega da napravi spektakl, uzevši u obzir njegove vokalne sposobnosti, piše Telegraf.

"Pjeva dobro, ali ima jedno veliko ali", "Više je pjevala publika nego on", "Stalno kad je bio refren i mi jedva čekali da čujemo kako on pjeva, Darko ostavi publici da to otpjeva. Totalno bezveze", bili su samo neki od komentara.