Pjevač Darko Lazić otkrio je za srpske medije da je lani spavao s čak 12 djevojaka u Švicarskoj. Zbog cjelonoćne akcije mu se, kako kaže, rasklimao kuk koji je operirao nakon teške prometne nesreće.

"Kad sam boravio u Zurichu prošle godine zbog posla, ispunio sam sebi jednu od želja, onako, što bi rekli, za opuštanje. Noću sam radio, danju spavao, pa smo napravili nekoliko dana pauze da se provedemo i obiđemo grad. Nekoliko prijatelja je bilo sa mnom, dogovorili smo se da odemo u javnu kuću i uživamo za sve pare", rekao je Lazić.

Te noći je spavao s 12 djevojaka. Očarale su ga djevojke s kojima je bio - pored njega su ležale plavuše, brinete, crnokose djevojke. Kaže da prijatelje nije vidio cijelu noć jer su svi bili po sobama. Vidjeli su se tek ujutro kada su krenuli u hotel u kojem su odsjeli.

'Ne zna čovjek gdje će prije'

Poslije cjelonoćnog orgijanja, počeo je imati probleme s kukom.

"Pred jutro me jako bolio kuk. Jedva sam se kretao od bolova, znate da sam imao nekoliko operacija poslije saobraćajke. Raštimao mi se kuk, a tek po dolasku u Srbiju mogao sam s doktorima obaviti pregled. Doktor me je pitao šta sam radio, morao sam da mu objasnim onako uvijeno. Čovjek se samo počeo smijati, pogledao me je i rekao: 'Darko, hajde vodi računa! Nemoj opet da te sastavljamo. U svemu moraš umjereno", priča pjevač.

Inače, Darko u studenom ide na još jednu operaciju, točnije ide na skidanje viška kože.

"Otkako sam naglo smršavio, pojavio mi se veliki višak kože svuda po tijelu. Idem skinuti to, zakazao sam operaciju u jednoj privatnoj klinici. S doktorom sam se sve dogovorio, ne bi trebalo biti problema, ali, naravno, nije naivna nijedna operacija. Nova djevojka me bodri, to mi je važno. Mislim da ću poslije toga izgledati mnogo bolje", kaže Lazić.