Glumac Vuk Kostić (43) progovorio je o odnosu Srba i Hrvata, a njegovo mišljenje je šokiralo mnoge. Kostić bi, kako kaže, stavio "Berlinski zid" između Srba i Hrvata kako se više nikada ne bismo sreli.

"Ja bih stavio Berlinski zid između nas da se ne možemo više ikada sresti, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na placu, ne može, koliko je krumpir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dogode velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog trenutka više ne razgovaramo", rekao je glumac za ruski magazin "Sputnjik".

"Mi smo najviše krivi koji smo kao uvijek bili, hajde da svi Sloveni žive zajedno. Mi se uvijek hoćemo igrati, Hrvati kažu skloni se, a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja suosjećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vremena, to je bio opći kaos", objasnio je Kostić.

