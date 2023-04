Srpska starleta Maja Marinković opet šokira. Ona je poznata po svom skandaloznom ponašanju u 'Zadruzi', a nedavno je pred ostalim ukućanima pričala o detaljima svog seksualnog života.

"Iz svog iskustva mogu reći da se tableta ne smije često uzimati jer može napraviti kolaps u organizmu. Tableta za dan poslije može se piti jednom u šest mjeseci", počela je Maja svoju priču pa dodala:

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku sagraditi do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan poslije i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što djevojka treba raditi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih napravila", rekla je.

Dala je i savjet drugim djevojkama. Tvrdi da je njezin put bio pogrešan.

"Uvijek sam bila svojeglava. Ni otac me nije mogao obuzdati. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Dio ovog zna, ali naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spriječavaju trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me poslije boli glava kad odem na pregled. Treba se koristiti zaštitita i nikada ne trebate dopustiti da muškarac određuje to da li se treba štititi ili ne. To se treba podrazumijevati, a ako netko ne želi staviti kondom tijekom odnosa, ne treba ga ni pogledati", zaključila je Maja.