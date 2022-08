Srpska starleta Maja Marinković kaže da se vratila bivšem dečku Filipu Caru poslije raskida s Pecom Raspopovićem jer je loš u krevetu zbog toga što mu "sprava ne radi baš najbolje".

Kontroverzna crnka i bivši zadrugar iz Hrvatske Filip Car završili su u hotelu nakon emisije "Narod pita", nakon čega su na društvenim mrežama pokazali kako se provode u krevetu te su objavili selfie, po svemu sudeći, poslije vrele akcije.

'Malo je sve to zakržljalo'

Maja je ispričala da joj s Pecom nije išlo baš najbolje, da je bio previše ljubomoran zbog toga što često izlazi i provokativno se oblači, pa više nije mogla izdržati svađe i pritisak.

"Uvijek kažem bliskim ljudima, bolje zdrav raskid nego loša veza. Sve se vrti oko mene, ali nije zlato sve što sja. Nisam zlatna i bezgrešna, ali sam iskrena. Razlika u godinama između mene i Pece bila je skoro dupla. Taj odnos sam htjela raskinuti i to se dogodilo jer su nam se razilazili putovi i interesi. On je loš u krevetu, da ne kažem da mu sprava ne radi baš najbolje. Malo je sve to zakržljalo, pa sam se vratila Caru da me razdrma. Mi smo se čuli, dogovorili smo da se vidimo i bilo nam je super. Ipak smo mi imali što smo imali u realityju. Dugo se nismo vidjeli i našli smo se. Ništa to nije strašno", rekla je Maja za srpske medije.

Bivši je bio ljubomoran

Marinkovićka je priznala da se Peca super ophodio prema njoj, ali i da nije mogla trpjeti da je u svemu ograničava.

"Meni je lijepo bilo što mi je Peca pružao pažnju, bili smo na ljetovanju, ali te materijalne stvari kod mene ne piju vodu. Mi smo bili na prosječnom ljetovanju, ja nisam mogla podnijeti ljubomoru za svaku sitnicu. Prvo mu je smetalo što se previše provokativno oblačim, onda što mi od drugih muškaraca stižu stalno poruke, a onda i to što stalno izlazim do kasno. Kad ću se provoditi u gradu ako ne sada? Mlada sam, lijepa sam, volim izlaziti i mislim da u tome nema ništa loše", zaključila je starleta.