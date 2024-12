'Plaćamo cijenu': Ana Grozdanović za Net.hr o izazovima na društvenim mrežama

Ana Grozdanović (29), srpska političarka koja je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama, poznata je ne samo po svom političkom angažmanu, već i po svom atraktivnom izgledu. U intervjuu za Net.hr, Grozdanović je otvoreno progovorila o izazovima s kojima se suočava kao žena na političkoj sceni, ističući kako, unatoč tome što se bori za humane vrijednosti, često mora podnositi degradirajuće komentare i napade.

Foto: Privatan album

Nedavno ste na društvenim mrežama podijelili nekoliko šokantnih poruka koje ste primili od muškaraca. Možete li nam ispričati kakve su situacije bile u pitanju i kako ste reagirali na te poruke?

To se stvarno rijetko događa, ali eto, odlučila sam svaki internet-heroj završiti javno na svom storiju s tom nakaznom porukom. Nakon što sam to objavila, prvo je zaključao svoj profil, zatim promijenio sliku, blokirao me, a na kraju, zbog ljudi koji mene poštuju, a vjerojatno i njega napadnu, ugasio je profil. Čini mi se da mu je bila namjera omalovažiti me, a zapravo je obrukao samog sebe.

Smatrate li da su žene političarke na društvenim mrežama izložene višestruko degradirajućim komentarima u odnosu na druge žene?

Svaka osoba na javnoj sceni snosi veliku odgovornost, bilo da je riječ o muškarcima ili ženama. Čini mi se da je, na globalnoj razini, komunikacija pala na niže razine, i to u svim područjima – obrazovanju, sportu, kulturi, umjetnosti, znanosti. Politika je možda najprisutnija u medijima, pa se taj pad razine jasnije vidi. Ljudi imaju pravo na mišljenje, ali ne i na prijetnje ili ponižavanja. Osobno, probleme rješavam razgovorom i argumentima, a ne uvredama. No, dobro je da za sve imam "lijek". Za sada uspijevam koristiti mehanizam "slike u ogledalu" i svima dam odgovor koji zaslužuju.

Kako komentirate to da je, čini se, uvijek sve dozvoljeno kada su u pitanju javne žene?

Ženama na javnoj sceni jest teže, kao što je ženama teže i u drugim područjima – bilo da su to profesorice, inženjerke, društvene radnice. Mi smo same tražile da budemo na sceni i da sudjelujemo u ulogama koje su ranije bile rezervirane za muškarce – pa, evo, plaćamo cijenu.

Kako izgleda vaš inbox?

Moj inbox je pun pisama zahvalnosti za humane akcije i pohvala za mene osobno. Uvrede dobijem samo ponekad, i to zbog političke opcije kojoj pripadam – zapravo, zbog netrpeljivosti aktivista drugih političkih opcija.

Foto: Privatan album Ana Grozdanović je članica Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, poznata po svojim javnim istupima i kontroverznim izjavama.

Koliko često se nađete u situaciji da morate brisati određene poruke?

Zaista rijetko. Na početku sam dobivala puno ružnih poruka, ali sama sam kriva, a novinari su mi donijeli najviše pameti i iskustva u korištenju mreža, na temelju osuda za neke stvari koje sam, kad sam ih ispravila, zaista postala osoba koju poštuju. Zahvalna sam im na tome.

Osjećate li se ikada u opasnosti zbog ljudi koji vas prate i šalju takve poruke?

Ja se samo Boga bojim.

Jeste li ikada osjetili da vaša privatnost pati zbog političkog angažmana i prisutnosti na društvenim mrežama?

Naravno, ali nitko me nije tjerao da to radim, sama sam to željela, i to je cijena. Samo se gadim onih koji u politiku uvlače obitelj, ali ja sam teška čekalica koja ne propušta priliku da vrati milo za drago.

Koji su to trenuci kada ste pomislili da morate postaviti jasnije granice?

Sada je trenutak da postavim ozbiljne granice u svom političkom djelovanju, jer politika humanih vrijednosti, politika socijalne pravde koju ja promičem, nitko na političkoj sceni zapravo ne vodi. Vrijeme je za promjene, za ljude koji stavljaju borbu za ideje ispred bilo kojih drugih nižih vrijednosti i ispred bilo kojih imena. Na ivici smo Trećeg svjetskog rata i samo plemenite ideje i visoki ciljevi mogu spasiti čovječanstvo od nuklearnog sukoba. Bomba bačena na Hirošimu sadržavala je 60 kilograma uranija. Da li mislite da će oni koji su bacili 15.000 kilograma uranija na Kosovo odustati od svjetskog rata?

Foto: Privatan album Početkom 2023. godine, Grozdanović je izjavila da je građanima dijelila po 5.000 dinara, a uz novac im je poklanjala i bilježnice, olovke i privjeske, što je, prema njezinim riječima, financirano od strane anonimnih donatora.

Kako komentirate činjenicu da mnogi muškarci na društvenim mrežama prema političarkama pokazuju krajnje nepoštovanje, a takvo ponašanje gotovo nikada nije sankcionirano?

Ne slažem se s tim, narod reagira na politiku zbog onoga što im smeta i otežava život. A politički protivnici i te stvari su za mene propala predstava svih strana iz iste kuhinje. Narod možda ne zna precizno definirati situaciju, ali ima nepogrešiv osjećaj tko je na sceni kao promotor lažnih vrijednosti, tko prikriva patologiju konflikta, agresije – i takvi na izborima ne mogu dobiti povjerenje naroda.

Ja s narodom nemam problem jer se borim za humanu ideju koju niti jedan političar ne razumije, zbog toga političarima niskih ličnih ciljeva smetam. Ali polako, mnogi će razumjeti Anu Grozdanović. Složena situacija je ambijent za prave kadrove. Mnogi će poželjeti biti u istom timu, ali meni treba nova energija ljudi… polako... Ja se vodim onom starom: tko mi ne treba, tom ne trebam ni ja. Haha.

Što je najgore što ste ikada primili u inboxu?

Na početku moje političke karijere sve me boljelo, i sve sam oplakala. Ali presušila sam, i sada nemam reakciju, samo se prekrstim i nastavim dalje.

Kako se nosite s tim emocionalno, i što biste poručili ženama koje se suočavaju s istim ili sličnim iskustvima?

Da paze što biraju za prioritete u životu. Preporučujem im ljubav, plemenite ideje, topli dom, obitelj, želju za kreacijom, nadu u bolje sutra. Nema u potpunosti sretne žene na sceni. Sretna sam što sam to shvatila na vrijeme, ali nema nazad. Zato ću biti jača od svih muškaraca na političkoj sceni. Smiju se kad im to kažem, ali živjeli pa vidjeli. Možda ne bih imala ovu ambiciju, ali su me podcijenili davno, pa sada želim dokazati da sam uvijek bila bolja od njih, a da je moć prolazna.

Foto: Privatan album Mediji često ističu Anu Grozdanović kao "najljepšu političarku Srbije", a na Instagramu je prati preko 119.000 ljudi, zbog čega je neki opisuju i kao influencericu.

Smatrate li da je internet, s obzirom na sve što se događa, 'Divlji zapad' za žene?

Za sve je internet "Divlji zapad", ali ovisi kako ga tko koristi. Pametan ga koristi jer plasira ono čime se bavi. Ja osobno plasiram IDEJU, tako da je meni internet dragocjeni alat. On barem trenutno daje slobodu, uz gomilu medijskih kuća koje su okovane autocenzurom, da istina dođe do mislećih ljudi. Hvala društvenim mrežama na kanalu istine.

Trebaju li društvene mreže biti podložne strožim zakonima i kaznama, a možda i potpunoj kontroli kada je riječ o neprimjerenom ponašanju?

Davnih dana sam mislila da trebaju. Prijetnje se događaju i na društvenim mrežama i u stvarnom životu. Moramo stati i pozvati narod na ljubav, pomoći im s egzistencijalnim pitanjima i problemima, podići razinu opće komunikacije, kulture, uvažavanja različitosti, smanjiti cijene i ravnomjerno podijeliti teret ekonomske depresije u kojoj se nalazi cijela zapadna ekonomija. U zabrane i silu ne vjerujem. Samo Bog može kazniti, zato sam odustala od pravosuđa i svoje pravne diplome... Duga priča. Ali ne želim suditi ljudima, jer sam i sama samo čovjek. A u zatvor idu uvijek oni povrijeđeni, po mojoj procjeni. No, to je duga tema. S ljudima treba lijepo, strpljivo i s poštovanjem, da ne dođe do agresije, tragedije.

U situacijama kada se suočite s neprimjerenim porukama ili udvaranjima na društvenim mrežama, kakav je vaš pristup?

Nekad izbacim na stori i nasmijem druge, nekad samo zatvorim – kako sam raspoložena, ali to me ne smeta.

Foto: Privatan album Osim političkog angažmana, njezin stil i atraktivan izgled privlače veliku pozornost medija, čime dodatno gradi svoju popularnost.

Imate li neki savjet za žene koje se nalaze u sličnim okolnostima?

Da ne kukaju kao žene, ako već žele preuzeti mušku ulogu. Da se usavršavaju u onome što rade i čime se bave. Da uživaju u svakom trenutku života, kreacije, i stvaranju. Ljubav je uvijek, čak i kad smo na rubu provalije, ona spašava čovječanstvo. Vjerujem da će nas ljubav spasiti i sada.

