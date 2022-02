Srpska pop pjevačica Nataša Bekvalac nedavno je izbacila spot za pjesmu "Tajne". Ona je ovom pjesmom otkrila dosta tajni svog privatnog života, piše Blic.

"U ovoj pjesmi se ne vidim ništa skandalozno. Naviknuti smo se kriti i iza lažnog morala, života, osmijeha. Imam 42 godine, zaista mi ne pada na pamet se kriti iza bilo čega, pogotovo ne iza laži, jer mi je laži generalno baš pun kufer", rekla je pjevačica koja iza sebe ima tri braka. U spotu za spomenutu pjesmu Nataša opet ima buket bidermajer pa se mnogima učinilo da će doći i do četvrte udaje.

"Tri puta sam htjela i trajalo je dok je bilo dobro, onda kada je postalo loše i neizdrživo ja sam to prekidala i to je cijela priča. Kada je zajednički život i brak u pitanju, nisam više zainteresirana, moje djevojke su sve starije i moj fokus je tu. Nemam ništa protiv ljubavi, jako vjerujem u ljubav, jako vjerujem u sve, ali u principu meni zajednički život ne treba, pogotovo zato što ne mogu to zamisliti s Hanom i Katjom. Katja za koji dan puni četiri godine, a Hana za koji dan petnaest, a svaka naredna godina je najteža i za jednu i za drugu i za mene kao roditelja. Moj fokus je aposlutno stavljen na njih dvije i na moju karijeru, a kada samo te dvije stvari hoćete raditi dobro, ne možete biti uspješne na svim poljima. Stvari sam poredala po prioritetima"; kaže Nataša.

Odredila je životne prioritete

Pjevačica svoje vrijeme usmjerava na odgoj kćeri, ali u tome ima i pomoć.

"Imam pomoć. Ne živim sama, živim s dadiljom Jovanom, koji je moj partner u odgoju djece. Ona je čistije biće koje sam srela. Mi partnerski odgajamo Hanu i Katju", rekla je pjevačica.

Najveći dio svog vremena, kada nije u studiju i na nastupima, provodi u razgovoru s Hanom i ona je danas pita ono, što pita i majka.

"Hana me pita mama gdje si, uvijek kažem gdje sam, ali uvijek i znaju gdje sam. Prije neki dan smo prelijepo pričale jer smatram da s djecom treba puno razgovarati jer i uz to opet će raditi razne haose, pogotovo u ovom periodu. Suština je da sam se ja u momentu osjetila krivom, to sam i rekla i ispričala se. Ona mi je rekla: Mama, stvarno bi voljela možda ti reći da si u pravu, ali to nije bilo zbog toga. Nisam osjetila da sam povrijeđena i to nisam doživjela na način, na koji ti misliš da jesam. Onda mi je laknulo, ali i značilo što sam razgovarala o tome", rekla je Nataša.