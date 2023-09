Srpska influencerica Milica Polskaya, koja je u braku s bogatim Kazahstancem, otvoreno je razgovarala sa svojim pratiteljima na Instagramu i otkrila detalje iz svog intimnog života.

Jedan od pratitelja ju je upitao: 'Koliko puta tjedno vodiš ljubav s mužem?'

"Hahaha, kakvo pitanje. Kako kad, zavisi, 7-12. Ne brojim to", otkrila je atraktivna Srpkinja.

"7-12 puta tjedno, odakle tvom mužu toliki libido? Nek pozajmi malo mom, sretnice", poručila joj je prijateljica, dok je Milica na pitanje odgovorila: 'Hahaha pa ne znam...Ja mislim da je to normalna količina.'

Pratitelji su nastavili ispitivati je o intimnim odnosima, pa ju je tako jedna od obožavateljica upitala uhvati li je nekad monotonija zbog tako aktivnog seksualnog života.

Milica je i taj dio pojasnila: ‘Ja sam netko tko sve kaže. Dosadno? Kažem. Ne sviđa mi se? Kažem. Nekad je to grubo, ali ja volim uživati. Neću raditi to što mi se ne sviđa ili me smara. Ako je monotono, može se milijun stvari probati ili praviš pauzu 4-5 dana da se poželiš.’

‘I meni je isto takav seksualni život u vezi, ali se bojim da će se to poremetiti kasnije u braku… Savjet?’, zanimalo je pratiteljicu.

‘Nama je ostao isti. Ne plaši se, samo nastavite raditi to što radite’, odgovorila joj je Milica koja sa suprugom i njihovo četvero djece živi u Almatyju u Kazakhstanu.