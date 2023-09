Milena Radulović (28) je u utorak u Beogradu svjedočila protiv učitelja glume Mike Aleksića (71).

Ona je jedna od prvih glumica koje su otkrile da ih je Aleksić seksualno zlostavljao u beogradskoj školi glume.

Bila je uplašena

"Kada mi se prvi put dogodilo, mislila sam da me poljupcem možda testira jesam li dovoljno jaka. Potom se dogodilo penetriranje prstima u moje tijelo. Bila sam uplašena i šokirana. To je bio osjećaj izdaje od čovjeka kojem sam vjerovala, prema kojem sam osjećala poštovanje i strahopoštovanje", rekla je glumica, piše Kurir.

Zatim je u prepunoj sudnici rekla: "Osjećala sam se prljavo. Onda je došlo do prijetnji. Ako progovorim, da će utjecati na to što će moji prijatelji misliti o meni i da ću se zgaditi tadašnjem partneru. Kada sam se prvi put suprotstavila, udarao me je i tukao pred cijelom grupom."

Glumica je priznala koliko je bila uplašena: "Bojala sam se izaći iz mreže u koju me je uvukao. Imala sam suicidalne misli. Mislila sam da poslije svega što mi je napravio moj život više ne vrijedi. Plašila sam se Mike Aleksića. Iz odnosa punog povjerenja, taj čovjek me je povrijedio kao nitko nikada u životu. On je uživao u bolu, u plakanju, nisam znala na što je taj čovjek sposoban. Pretukao me je pred svima pod izgovorom vježbe."

Mikin odvjetnik dramatizirao u sudnici

Suđenje se moralo prekinuti zbog ponašanja Zorana Jakovljevića. Odvjetnik optuženog Mike Aleksića imao je brojna pitanja, koja su se odnosila na to je li Milena, prije nego što je prijavila Aleksića, pričala s odvjetnicima. Aludirao je na to da je otac Ive Ilinčić, još jedne od žrtava, odvjetnik.

"Ja nikoga od djevojaka koje su doživjele seksualno nasilje, a napominjem da ih znam mnogo više, nisam zvala da sudjeluje u prijavi. Smatrala sam da je to njihov izbor", rekla je Milena i navela jedno ime djevojke za koju je rekla da zna 'da ju je Aleksić spolno uznemiravao'. Odvjetnik se na njezinu izjavu glasno nasmijao.

"Pa ona mene ispravlja, a ja njoj objašnjavam", počeo je vikati odvjetnik i dodao: "Suče, stalno mi upadate u riječ!" Sudac ga je opomenuo, ali je odvjetnik i dalje nastavio s predstavom pa je suđenje prekinuto na 15 minuta, piše Blic.

