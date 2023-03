Dara Bubamara je u emisiji "Ami G Show" otkrila da li je ikada koristila nedozvoljene supstance i priznala je šta je najviše uzbuđuje.

"Je l' ima neki dio pjesme "Koka roka" koji ti se ne sviđa?", pitao je voditelj. "Ima, to je onaj dio: "Ova koka gudru ne voli", jer ja ne volim gudru, to sam promijenila da ne misle ljudi da ja to volim", rekla je Dara.

"Znači ti nikada nisi probala drogu?", pitao je voditelj. "Nikad u životu. Ja se nikad nisam ni napila u životu. Majke mi, ja se bojim toga. Jednom ću se napiti kod kuće. Imam jedan mali porok u životu, počela sam pušiti cigarete", rekla je pjevačica.

"Koliko si najbrže vozila?", pitao je opet voditelj. "280 i to sam Ferarija vozila. Mene to jedino uzbuđuje, nemaš osjećaj da voziš brzo. Po gradu baš sporo vozim, zbog ljudi, djece i pješačkog prijelaza", rekla je Dara.