Didi J, umjetničkim imenom Dijana Janković, srpska pjevačica, tvrdi da je postigla veliku slavu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ona redovito izvještava srpsku javnost o svojim svjetskim uspjesima i ponosi se činjenicom da je pjevala pred masivnom publikom od 200 tisuća ljudi u SAD-u.

"Možda jednog dana dobijem Grammyja, da Srbija ima Grammyja", rekla je.

"Znala sam da ću biti zvijezda poput Jennifer Lopez", kaže.

Dobila je savjet i od Lady Gage

Didi tvrdi da su joj svjetske zvijezde postale prijatelji, a u nedavnom intervjuu otkrila je da je toliko popularna u Americi da su je najvažnija lica Hollywooda okruživala na dodjeli Grammyja, zajedno s ikonama poput Jennifer Lopez i Taylor Swift.

Nije jasno kako je Dijana uopće dospjela na dodjelu Grammyja, a godinama je u braku sa srpskim poduzetnikom Danijelom Rokvićem.

Svoj poslovni život u Americi opisala je: "Tamo imam puno asistenata, to je cijeli tim od više od 100 ljudi koji rade sa mnom i onda kad se pojavimo negdje, čak njih dvadesetak dođe sa mnom. Ne djelujem tako, ali ih maltretiram. Jako sam zahtjevna, volim da sve bude savršeno. Suprug mi nekad kaže 'spusti malo loptu, budi fina'. Ja sam fina, ali mora se znati red!".

POGLEDAJTE VIDEO: Didi J: Say No More

Dijanu su ranije optuživali za kupovanje lažnih pratitelja i pregleda na YouTubeu, no, unatoč tim izazovima, Dijana tvrdi da je stekla podršku svjetskih zvijezda, koje su postale njezini prijatelji.

"Lady Gaga mi je dala najbolji savjet u karijeri. Rekla mi je da ako stvarno to želim, da ne slušam nikoga", izjavila je Didi, dodajući da joj je Gaga otkrila da je i sama prolazila kroz teške trenutke na početku svoje karijere.