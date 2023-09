Glumica Sophie Turner pristala je na to da pjevač odvede djecu ovog ljeta u Ameriku jer je ona u Engleskoj snimala, no sada ga je tužila jer joj ne želi vratiti djecu.

Njihovo preseljenje

Djeca su se trebala vratit u Englesku 20. rujna, no Joe Jonas je to spriječio, stoga ga je njegova supruga Sophie tužila. "Kako si mogao to učiniti?", pitali su pratitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je kršenje majčinih prava na skrb prema engleskom zakonu", navedeno je u dokumentima.

Sophie i Joe još prošlog Božića razmišljali su o preseljenju u Englesku te su počeli gledati škole za njihovu stariju kćer Willu (3). "Oboje su bili jako uzbuđeni što će se obitelj preseliti u Englesku", rekao je njihv blizak izvor.

Neda djecu majci

Nakon što su pronašli predivnu kuću u Engleskoj, imanje u Miamiju stavili su na prodaju te se preselili u travnju 2023., nakon čega je počela snimati seriju Joan. Prilikom Joeovog odlaska u New York na turneju s braćom, privremeno su se dogovorili da djeca budu s njim u Americi jer bi tijekom dana imao više vremena za provoditi s djecom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



"Djeca će moći provoditi dane barem s jednim roditeljem dok majka ne završi snimanja", stoji u dokumentu s napomenom o privremenom dogovoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon njihove svađe 15. kolovoza, Joe je podnio zahtjev za razvod 1. rujna, a Sophie tvrdi da je za to saznala tek 5. rujna i to preko medija. Budući da Joe posjeduje dječje putovnice, postoji problem pri vraćanju djece u Englesku, a svađe i prepucavanja između njega i Sophie ne prestaju.



"Otac odbija vratiti putovnice majci i odbija poslati djecu kući u Englesku s majkom", stoji u dokumentima. Jonas tvrdi da su djeca živjela s njim šest mjeseci prije razvoda, dok je Sophie snimala u Velikoj Britaniji, a ona to poriče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par se upoznao u listopadu 2016., na Joevom nastupu u Engleskoj, a zaručili su se nakon godinu dana. Vjenčali su se u tajnosti u svibnju 2019. godine u Las Vegasu, a proslavili s obitelji u Francuskoj mjesec dana kasnije. Prvu kćer dobili su 2020., a drugu 2022. Obje imaju američko i britansko državljanstvo.