Popularni pjevač Joe Jonas, član grupe Jonas Brothers, objavio je fotografiju za Praznik rada. Naravno, neki fanovi su to shvatili kao znak da je ipak sve u redu u braku sa zvijezdom Igre prijestolja, no TMZ je doznao da to ipak nije slučaj.

Naime, TMZ javlja kako se brak Joe Jonasa i Sophie Turner raspada. Saznali su kako je Joe natjerao svoje ljude da se konzultiraju i da kontaktiraju s najmanje dva odvjetnika za razvode iz L.A.-a, a on je na korak od podnošenja dokumentacije za razvod braka sa Sophie. TMZ je doznao da par ima "ozbiljne probleme" već najmanje šest mjeseci.

Rečeno im je da se Joe u posljednja tri mjeseca brinuo "gotovo cijelo vrijeme" za njihovo dvoje male djece, čak i dok je bend bio na turneji.

Raspad mladog para

Iako se čini da ovaj par nema problema, Joe je viđen posljednjih tjedana kako ne nosi svoj prsten, a nedavno su čak prodali i svoju vilu u Miamiju. Iako su vilu kupili prije samo godinu dana, prodali su ga po vrlo povoljnoj cijeni, poprilično brzo.

Joe i Sophie ušli su u vezu 2016. godine, a zaručili su se godinu dana kasnije. Vjenčali su se 2019. u vegaškom stilu i od tada žive obiteljskim životom. Svoje prvo dijete dobili su 2020. , a drugo 2022. godine. Joe i Sophie su bili profesionalno zauzeti, uglavnom Joe.

Nedavno je otišao sa svojom braćom na turneju. Sophie je imala uloge u nekoliko TV/filmovima posljednjih godina, ali nije ni približno aktivna kao što je bila tijekom svojih "GoT" dana.

No, imaju vremena pronaći pravu ljubav. Naime, Joe ima 34, a Sophie samo 27 godina.