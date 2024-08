Glumica i influencerica Sonja Kovač (40) prije 2,5 mjeseca rodila je djevojčicu Bellu May. Glumica nedugo nakon poroda izgleda besprijekorno, a na račun njezine dobre linije nižu se komplimenti na društvenim mrežama. Sonja je sada otkrila u čemu je ključ vitke figure.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Drage ženice, nemojte se uspoređivati s drugim ženama! Pogotovo na društvenim mrežama! Svaka od nas je jedinstvena, drugačija i posebna!", započela je Sonja na Instagramu.

"Odgovor na vaše pitanje o mojoj liniji je kako nema nikakve tajne - samo geni. Mogli ste vidjeti kroz moju trudnoću kako uopće nisam dobila kile, doslovno ni vodu nisam navukla, samo sam imala trbuh i tako je vrlo brzo i splasnuo, još ga je mrvicu ostalo. Olakotna je okolnost kada se brzo oporaviš od poroda pa si odmah u pogonu", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: instagram

Influencerica je poručila drugim majkama da se ne brinu oko viška kilograma nakon poroda, a zatim upitala za tuđa iskustva.

"Znam da vas ima još takvih jer nekada nas drugi gledaju ispod oka kao da nismo s djetetom već negdje tešemo liniju i tko zna što radimo kako bismo vratile formu! Tako da nemojte se zamarati kilama nakon trudnoće, otići će kad tad pa makar i kad počnete jurcati za bebicom kada propuza ili prohoda! Kakva su vaša iskustva, nakon koliko ste se vratile u željenu normalu nakon poroda?", napisala je Sonja.

Javila se Lana Jurčević

"Ja sam debela i to je to", napisala je pjevačica Lana Jurčević (39). "To citiraš onu što te proglasila debelom. Sad više nema nazad nakon što je ona to rekla", odvratila joj je Sonja.

"Pa da. Šalim se. Važno je da nismo nesretne zbog toga imamo li više ili manje kila i da nam samopouzdanje ni raspoloženje ne ovisi o tome u koji konfekcijski broj stanemo. Da, treba brinuti o zdravlju i sebi, a to će u mom slučaju tek doći na red kada ova moja mala odluči malo spavati preko noći da se mama napokon malo odmori za početak.. a onda sve dalje ćemo lako", napisala je Lana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Lana je u ožujku objavila video na Instagramu na kojem se može vidjeti kako ju je jedna djevojka iza njenih leđa nazvala "debelom".

Foto: Instagram/Lana Jurčević

"Kako je debela", rekla je djevojka i potom napravila grimasu dok se Lana nakon nastupa družila s obožavateljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sonja Kovač tvrdi da je neinformiranost razlog ljutnje na influencere: "Ljudi ne shvaćaju da sve radi jedna osoba"