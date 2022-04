Influencerica Sonja Kovač zarukama je okrunila svoju desetogodišnju ljubav s Goranom Mandićem.

Dojmovi nakon zaruka

Par se zaručio na Maldivima, a romantičnih trenutaka zasigurno nije nedostajalo. Na svom YouTube kanalu Sonja je podijelila dojmove nakon velebnih zaruka.

Naime, Sonja se u videu pojavila bez zaručničkog prstena te poručila: "Baš odlazimo s otoka i nisam ga htjela nositi po avionu. Prekrasan je i sigurno ćete ga vidjeti u nekom trenutku."

"Osjećamo se zaručeno. Osjećamo se zauzeto. Nismo se u ovih deset godina uopće osjećali zauzeto. Ovo je baš jako promijenilo stvari“, bili su sarkastični. Goran je kleknuo taman na desetu godišnjicu njihove veze, a Sonja nije ni posumnjala da bi se to baš tada moglo dogoditi", započela je Sonja u videu.

"Ovo je bilo pravo mjesto i pravi trenutak za to", rekao je ovaj profesionalni igrač pokera. Domaća influencerica koja se na društvenim mrežama hvali putovanjima, modnim stilom i općenito raskošnim lifestyleom, u videu je rekla da ona nije tip djevojke za udaju, no otkrila je da je znala da će se to dogoditi u izvjesno vrijeme.

'Najbitnije da je to bio trenutak za nas'

"Nama to nikad nije predstavljalo ne znam što. Nama je bilo bitno da se volimo i da smo sretni, ali Goran je to odlučio napraviti. Je li to znači da ću biti mladenka? Nikada nisam to zamišljala. Osjećam se čudno, jako si me iznenadio. Bilo je jako emotivno i prekrasno. Vidjet ćete samo jedan mali dio zaruka jer ostatak želimo ostaviti za sebe. Mislim da je najbitnije da je to bio trenutak za nas. Mi smo mladenci, doslovno to ne mogu ni izgovoriti. Nisam tipična cura koja je zamišljala svoju svadbu", rekla je Sonja u videu.

Influencerica i njezin zaručnik nisu otkrili datum vjenčanja, ali su se našalili da bi to moglo biti za deset godina, poznavajući njih. Sonja je u videu objasnila kako je njihov batler iz resorta na Maldivima snimio njihove zaruke, a navodno ništa nije bilo namješteno.