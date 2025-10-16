Šokantno priznanje pjevačice: 'Počela sam jecati, pomislila sam da ću sutra umrijeti'

Selena Gomez (33), poznata pjevačica, glumica i aktivistica, ponovno je otvorila dušu progovorivši o svojim borbama s mentalnim zdravljem. Na konferenciji Fortune’s Most Powerful Women održanoj 15. listopada, otkrila je kako joj je vlastiti um često najveći protivnik, osobito u trenucima kad bi trebala biti najsretnija.

Neočekivana reakcija na sreću

Govoreći o nedavnom vjenčanju s producentom Bennyjem Blancom (37), Selena je priznala da ju je preplavio val straha i tjeskobe. „Udala sam se i onda sam počela jecati. Pomislila sam: 'Umrijet ću sutra'“, iskreno je rekla okupljenima. Objasnila je da svaki put kad joj se dogodi nešto lijepo, u njezinoj glavi odmah zavlada misao da će uslijediti nešto loše.

Anksioznost kao svakodnevna borba

Osnivačica brenda Rare Beauty istaknula je kako joj unutarnji nemir često ne dopušta da istinski uživa u važnim životnim trenucima. „Umjesto da kažem: 'Ovo je divno', ja pomislim: 'Kako da spriječim da sve nestane?'“, objasnila je. Taj osjećaj nesigurnosti, kaže, stvara dubok unutarnji sukob, osobito kad bi trebala osjećati mir.

Nada unatoč svemu

Unatoč borbi s tjeskobom, Selena ostaje optimistična. Otkrila je da se veseli budućnosti s Bennyjem, a najveća joj je želja postati majka. Iako je ranije javno govorila o mogućnosti da zbog zdravstvenih problema neće moći zatrudnjeti, njezina želja za obitelji ostaje snažna.

Na Instagramu je nedavno podijelila isječak iz nadolazeće serije Wizards Beyond Waverly Place, uz riječi: „Alex Russo je mama. Nadam se da ću jednog dana to biti i ja.“

