Bivša sobarica princa Andrewa otkrila je jedan od najčudnijih dijelova svog posla. Navodno je svaki dan provodila sat vremena uređujući kolekciju od 72 plišana medvjedića princa Andrewa.

'Bilo mi je uvrnuto'

Charlotte Briggs, koja je radila u Buckinghamskoj palači 1990-ih, rekla je za The Sun da je imala zadatak pomno posložiti plišane životinje na njihovo mjesto na kraljevskom krevetu i po sobi princa Andrewa. "Čim sam dobila posao, rekli su mi za plišane igračke i bilo mi je uvrnuto kako ih on i dalje želi i ima", rekla je za sobarica te je otkrila da je čak imala i jednodnevnu obuku kako bi svi plišanci bili posloženi kako treba.

Briggs je rekla da su bila 72 plišana medvjedića iz cijelog svijeta, od kojih su mnogi bili odjeveni u mornarsku odjeću. Svaki dan je slagala kolekciju tako da su najveći plišani medvjedići bili stavljani straga, a zatim poredani po veličini do najmanjih sprijeda. Zatim je noću Briggs ili neka druga sobarica pomoću dijagrama stavila plišane medvjediće na njihova određena mjesta po sobi. Mali medvjedi bili su naslagani na neiskorištenom kaminu, dok su druge plišane životinje, uključujući dva nilskog konja i crnu panteru zvane "tata", "patka" i "princ", bile raspoređene po krevetu i sobi princa Andrewa.

'Gdje god sam išao, kupovao sam male medvjediće'

Dva omiljena plišana medvjedića princa Andrewa postavljena su na prijestolje od mahagonija uz njegov krevet. "Bilo je tako čudno", rekla je Briggs. "Uostalom, on je bio odrastao čovjek koji je služio na Falklandima, on apsolutno volio plišance i bio je vrlo jasan o tome kako želi da budu složeni", rekla je bivša sobarica.

Bivši kraljevski policajac Paul Page govorio je o Andrewovoj kolekciji medvjedića za novi dokumentarac ITV-a Ghislaine. "Imalo je oko 50 ili 60 plišanih igračaka postavljenih na krevetu", rekao je policajac, prenosi The Sun. Princ Andrew je navodno 2010. da je oduvijek skupljao plišane medvjedice: "Gdje god sam otišao, kupovao sam male medvjediće, tako da sam dobio kolekciju jednog medvjedića iz cijelog svijeta", rekao je jednom prilikom Andrewu.

Reporterka Elizabeth Day pisala je o jednom od medvjedića princa Andrewa 2019. za You Magazin, prisjećajući se "prevelikog plišanog medvjedića" u čekaonici ispred Andrewova stana, kada ga je intervjuirala: "Kada su me uveli da upoznam princa Andrewa, pitala sam ga o tome", napisala je. "Nasmijao se i rekao mi da je to bio vjenčani dar njegove bivše supruge Sarah Ferguson. Sjećam se da mu je ovo bilo izuzetno smiješno", dodala je. Čudno ili ne, ali princ Andrew navodno ima ozbiljnu i veliku kolekciju plišanih životinja koje će vjerojatno morati preseliti negdje drugdje ako ga kraljica Elizabeta II. odluči izbaciti iz vile zbog njegovog seksualnog skandala u SAD-u.