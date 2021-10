Snježana Mehun se osvrnula na jučerašnji pad društvenih mreža koji se zbio u svijetu. Istaknula je kako joj društvene mreže uopće nisu falile. Čini se da ju je pritom uhvatila inspiracija pa je podijelila neka svoja iskustva i stavove. Neki od događaja su je ojačali.

"Pitanje dana, kako ste preživjeli ”pad društvenih mreža”? Zadnje dvije godine su nas svašta naučile da možemo bez mnogo toga osim bez vlastitog mira, pažnje i ljubavi bližnjih! Puno se ljudi rastalo, posvađalo jer su shvatili da zapravo nisu jedno za drugo neke je bas to zbližilo! Franzu je bila prva asocijacija u momentu dok sam se žalila misleći da nemam internet “jesi opet zaboravila platit račun” , napisala je Snježana pa nastavila:

"Iskreno nije mi falilo, našla bi drugu zanimaciju u jednom od težih trenutaka u mom “javnom zivotu” nakon pljačke kuće kada je “netko” iz Mupa predao popis stvari koje su nam ukradene i kada sam povrh sve muke i jada morala trpiti uvrede trolova jer zašto uopcć imam te torbe, bunde, nakit sa svojih (42 gdine?! Fakat) i od kuda mi, zašto sam uopće živa i postojim i bas šteta da me nisu zatekli i dotukli u kući! Vrhunac je bio tada jedan blizak frend “lažnjak” koji je svima tračao da sam sama dojavila! Dobro da je tračao tada sam ga prekrižila iako su mu trebale godine da shvati! Karma je nevjerojatna zvao me kroz dva dana od mog nesretnog događaja panično da su mu opljačkali poslovni prostor?! Novinari? To je posao ja ih razumijem ne mogu samo pisati da sam divna i uspješna, ovo je klikano to narod voli! Jedan je išao tako daleko iz ozbiljnih dnevnih novina crna kronika, ne showbizz se ponudio ako može doći pomoć k meni kući donijeti kilu banana, počistit za fotku, a eto kada prestanem plakati malo se našminkam?! Ništa od toga pa je uhvatio moju rasčupanu frendicu ispred kuće koja je prespavala s mnom! A ja?", piše Snježana.

"Preživjela sam kao što vidite iako nisam izlazila mjesecima iz kuće, nisam spavala i bojala sam se svake sjene i šušnja u vrtu no imala sam mog heroja mog sina koji je bio uz mene! Obrisala sam sve društvene mreže, aplikacije WhatsApp, viber k... palce na par mjeseci! Bilo je odlično iskustvo, opuštajuće. Tko trebao, našao me i potrošio par lipa na poziv i sms lažna sućut i javno sažalijevanje nad mojom sudbinom nikada nije bila opcija za mene!", zaključila je.