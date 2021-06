Naša poznata dizajnerica Snježana Mehun oduševila je obožavatelje. Na Instagramu je objavila fotku gdje pozira u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu s dubokim dekolteom.

"Ono kada se samo dobro staneš. Na vrhu Mykonosa", napisala je Snježana na Instagramu. Na putovanje je otišla sa zaručnikom Franzom Schillingerom.

U komentarima joj se javila i Borna Kotromanić koja joj je ostavila emotikon vatre.

Snježana se inače udaje ovo ljeto. Par je zajedno od ljeta 2019. godine. Spojila ih je ljubav prema brodovima i plovidbom, a on ju je privukao svojom osobnošću i odlučnošću.

"Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Sigurno je da me privukao svojom osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski", pričala je 2019. godine Snježana.