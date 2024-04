Istaknuti hrvatski redatelj Dalibor Matanić, koji je do jučer u javnosti imao reputaciju časnog čovjeka i borca za ženska prava i životne vrijednosti, godinama je slao neumjesne poruke i stvarao neugodne situacije na snimanjima raznim ženama, majkama i kolegicama.

Nakon što je dugo zataškavani slučaj napokon dospio u javnost, oglasile su se i druge žrtve, a Matanić se i svojevoljno oglasio na svom Facebook profilu gdje je priznao da je uznemiravao kolegice, a to je činio, kako kaže, pod utjecajem droge i alkohola. Također, navodno je potražio i liječničku pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubrzo nakon priznanja koje je stiglo tek nakon što su u medijima izašle brojne priče o njegovim nedjelima, objava je zajedno s njegovim profilom nestala, a redatelj je zaključao svoj Instagram profil.

Priznanje je popraćeno s velikom podrškom prijatelja, kolega i poznatih ljudi s javne scene, koji su mu poručili da se “drži”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Iskreno i hrabro dalje”, “Svaka čast i sretno”, “Ova objava pokazuje da ste korak do potpunog zdravstvenog oporavka i da ste jednako dobar čovjek kao i režiser”, istaknuli su ispod objave oni koji smatraju da je ljudski griješiti te da je svojom izjavom Matanić već velikim dijelom skinuo ljagu sa svog imena.

Poželjeli su mu i sreću na rehabilitaciji, no ipak, većina onih koji su čuli za incident, pa smatraju da njegovo ponašanje koje je među ostalim i kaznenim zakonom propisano kao seksualno uznemiravanje, ne može biti riješeno kratkom, pa zatim i obrisanom izjavom, očekuju i nadaju se sudskom procesuiranju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL Dalibor Matanić

"Zar se zlostavljanje ne progoni kazneno, već se liječi!?", zapitao se komentaror događaja na društvenoj mreži, a reakcije na njegov zločin ne prestaju se nizati.

"Bilo je vrijeme, skidam kapu", komentirala je Lada Bonacci, istaknuta hrvatska glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio sam pijan i drogiran je isprika bez preuzimanja odgovornosti. S tim naproston kažeš da ima nešto što me uzima, nisam ja. Dakle, nije uopće isprika", mišljenje je istaknute hrvatske književnice Luize Bouharaouae.

Ida Prester s kojom je Dalibor sudjelovao u kampanji koja se zalaže za prestanak nasilja nad ženama, o slučaju je istaknula: "Znamo ga kao borca za prava žena, uvijek je najglasnije osuđivao seksualne predatore i davao podršku #meToo pokretu. Time je ovo još gore.", rekla je za Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi smatraju da je razlog iza njegova kajanja isključivo činjenica što je izgubio brojne poslovne angažmane.

"On se ne kaje", "Katastrofa i užas, tko zna što je sve još radio", "Najveći ljigavac u borbi za ženska prava", "To se liječi pred sudom i u zatvoru", "To nije bila isprika nego pokušaj manipulacije narcisoidnog ljigavca", mišljenja su brojni korisnici društvenih mreža koje je pogodio slučaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najviše je naštetio svojoj obitelji", "Bio je svjestan svega što radi".

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prve snimke privođenja ubojica malene Danke Ilić (2)