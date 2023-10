Simona Mijoković, bivša manekenka koju je domaća javnost upamtila kao bivšu suprugu Ante Gotovca, sada živi u Linzu sa svojim suprugom Stanislavom i zajedno imaju četvero djece.



Nedavno je, putem Facebooka, podijelila tužnu vijest koja je iznimno pogodila nju, ali i njezinu cijelu obitelj.

Povodom gubitka važne podrške u svom životu, smrti Fra Smiljana Dragana Kožula, objavila je emotivnu poruku posvećenu njemu.

"Posljednji pozdrav ljubljeni svećeniče Kristov. Sjećam se... Prije tako desetak godina došla sam na njegov susret u zajednicu. Sve je bilo u radosti, slavljenju i molitvi. S velikim poštovanjem prišla sam mu i rekla: ‘Hvaljen Isus i Marija‘, pružeći mu ruku, ‘ja sam Simona‘. A on meni - znam. I da ga raduje moj dolazak. Znala sam doći k njemu u Siget i na svetu ispovijed. A on, on je bio uvijek uz mene, u tišini, u molitvi.", istaknula je bivša manekenka.

Nadodala je kako je pokojni fratar imao veliku ulogu u životu nje i njezine obitelji te da joj je uvijek čestitao rođendane i druge važne datume.

'Uvijek bio pažljiv i pun ljubavi prema bližnjemu. A još češće javljao bi nam se u tišini, blagoslivljajući nas, moleći za nas i slao poticajne tekstove i videe', istaknula je.

U svojoj objavi je podijelila da se čula s pokojnim fratrom prije nekoliko mjeseci, kada ga je zamolila da moli za jedno svoje dijete, da ga Gospodin dotakne. " A on mi kaže - Simona moja, ja sam ti u bolnici, ležim. Fra Smiljane, onda ćemo mi pojačati molitvu za vas. Sad pred kraj ljeta duh je osjećao da se bliži njegov odlazak Ocu. Nedostajat će silno. Za sve nas gubitak, ali za Nebo dobitak!"

Podsjetimo, Fra Smiljan Dragan Kožul preminuo je u ponedjeljak, 2. listopada, u jutarnjim satima u Varaždinu, prema informacijama objavljenim od strane Hrvatske katoličke mreže (HKL).



Fra Kožul je bio svećenik franjevac iz Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.

Također je bio profesor, doktor crkvenih pravnih znanosti, crkveni sudac, karizmatik, egzorcist, osnivač Radio Marije i Pokreta krunice za obraćenje i mir, te suradnik Hrvatskog katoličkog radija.