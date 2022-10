KAŽU DA JOJ NEMA RAVNE / Slažete li se? Kim Kardashian u svakom izdanju opasno diže otkucaje, pogledajte najseksi objave u zadnje vrijeme

Kim Kardashian uvijek je bila ažurna u objavljivanju novih fotografija i videa na Instagramu, no otkako je drastično smršavjela, a onda i prekinula vezu s mlađahnim Peteom Davidsonom, seksi objave su i češće. Pritom se najčešće redaju one u bikinijima, kombinezonima koji su toliko uski da djeluju kao druga koža te istim takvim haljinama u kojima joj preostaje jedino skakutati uz stepenice. No, mora se priznati da Kim odlično izgleda u svakom izdanju, a to misle i njeni zagriženi fanovi koji svakodnevno željno iščekuju njezine nove objave. Pogledajte fotogaleriju seksi Kim.