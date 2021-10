Komičar Dave Chappelle našao se pred lavinom kritika zbog kontroverznih izjava o transrodnim osobama u novom Netflixovom specijalu, piše People.

"Rod je činjenica. Svaka osoba u ovoj prostoriji i na Zemlji morala je proći između nogu žene da bi bila rođena. To je činjenica. Ne kažem da transrodne žene nisu žene. Samo kažem da njihove vagine... Znate na što mislim? Ne kažem da to nisu vagine. Imaju okus po vagini, ali to nije to, je li tako? To nije krv, već sok od cikle", rekao je Chappelle u specijalu "The Closer".

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Kao transrodna žena imala sam običaj braniti Davea Chappellea jer mislim da su njegove šale urnebesne i nikad nisam osjećaj da namjerno vrijeđa trans žene. 'The Closer' je promijenio moj stav o tome. Taj je specijal djelovao toliko lijeno i neiskreno, stvarno sam razočarana", poručila je glumica i režiserka Taylor Ashbrook na Twitteru.

"Prvo što sam danas učinila jest da sam pogledala specijal Davea Chappellea i od tada nisam mogla otresti svoju ljutnju. Sve drugo na stranu, ali vjerujem da dosad i najodaniji Chappelleovi fanovi žele čuti materijal vezan uz nešto što nije njegova opsesija trans tijelima", poručila je spisateljica Kathryn VanArendonk.