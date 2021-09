Mnoge poznate svjetske face puše "vutru". Poznato je trava sadrži 426 kemijskih tvari od kojih neke djeluju antibakterijski, neke opuštaju, a neke mogu izazvati halucinacije. Njezin glavni psihoaktivni sastojak je THC koji se u marihuani kreće od 0.2 do 3 posto, a neke novije vrste mogu sadržavati i 20 posto THC-a. THC se sporo eliminira iz tijela i dugo djeluje, za razliku od nikotina, zbog čega pušač često pali novu cigaretu. Mnoge svjetske zvijezde su se nakon paljenja džointa znale naći u zanimljivim situacijama, ovo su njihove priče, piše Toofab.

1. Nick Jonas

"Ne pušim često marihuanu, no noć prije jedne dodjele nagrada pojeo sam lizalicu s THC-om. Tu noć je sve bilo ok, no sljedeći dan sve mi se učinilo da čujem glasove. Kad sam se pojavio na dodjeli nagrada, odjednom mi se penis ukrutio i nisam ga mogao spustiti. Pozirao sam s rukama ispred međunožja. Kasnije sam nastupao na pozornici i morao ispričati šalu koja nije dobro prošla jer sam bio napušen. Danas kada gledam na tu situaciju, poprilično je komična", ispričao je Nick.

2. Billy Crystal

Billyja je ukočio kuk nakon rigoroznog vježbanja pa se zaputio u bolnicu. Ondje su ga uputili na magnentsku rezonancu, no Billyju to i nije najbolje "sjelo" jer je klaustrofobičan. Kako bi smirio živce, kupio je hranu s THC-om od koje se osjećao manje klaustrofobično.

"Zaspao sam kao klada na liječničkom stolu, kada sam se probudio krenuo sam van iz bolnice kada me netko zaustavio i rekao mi da na sebi imam samo bolničku halju te da mi je ispala cijela stražnjica. Brzo sam presvukao i otišao u obližnji restoran na ručak", kaže Billy.

3. Jennifer Lawrence

Glumica se spremala krenuti kući nakon tuluma kod Ellen DeGeneres. Dok je čekala svoj prijevoz, odlučila je zapaliti džoint. Napušila se te se krenula svađati s ljudima koji su čekali na red u obližnji toalet. Bila je agresivna pa su se uskoro pojavili i zaštitari.

"Osiguranje me zgrabilo jer sam ženu ispred sebe primila za ramena i vrištala - "Ti moraš obaviti veliku nuždu". Ljudi iz osiguranja su čuli cijeli razgovor i počeli vrištati od smijeha. Na kraju se smijala i ta žena na koju sam vrištala. Na kraju sam obavila svoje i zaputila se u McDonald's", ispričala je Jennifer.

4. Chelsea Handler

Za vrijeme pandemije, voditeljica Chelsea Handler se napušavala kada god je stigla. Osim u džointu, uživala je i u drugim drogama, primjerice halucinogenim gljivama. Jedno jutro se napušila i najela gljiva te je izašla van u svoje dvorište. Mislila je da razgovara sa svojim biljkama (što često čini), no zapravo je vodila razgovor s osobljem koje je brinulo oko njezinog vrta.

"Razgovarala sam s čovjekom oko 30 minuta, a mislila sam da pričam sa svojim biljkama. Na kraju sam ga ponudila s gljivama pa smo zajedno proveli dan kraj bazena pričajući. Bilo je zabavno. Bolje sam upoznala ljude koji rade za mene", kaže Chelsea.

5. Ellen DeGeneres

Poznata voditeljica se našla u ozbiljnoj situaciji nakon konzumacije pića koje je u sebi sadržavalo kanabis. Ukupno je popila tri takva pića, a nakon toga je popila i tablete za spavanje. Taman kada je došla kući i spremila se za krevet, primjetila je da njezina supruga Portia De Rossi nije dobro.

"Kada smo došli u bolnicu, počeo me pucati adrenalin. Portia je, hvala Bogu, bila dobro na kraju, no više ne bi konzumirala pića s kanabisom. Nije sigurno", ispričala je Ellen.

6. Kirsten Dunst

Glumica se jednom prilikom slučajno napušila na snimanju. Snimala je scenu za film i mislila je da puši lažnu travu. Kada je stigla do hotela, primjetila je da nešto ne valja.

"Prilegla sam i odjednom mi se učinilo da gubim razum. Javila sam se redateljici i rekla joj što mi je te da me vodi u bolnicu. Tresla sam se i iskreno sam mislila da ću izgubiti razum", ispričala je Kristen.

Redateljica je uskoro shvatila da je glumica popušila pravi džoint te je Kristen na kraju dobila slobodan dan od snimanja.

7. Drake

Reper je priznao da se napušio prije odlaska na audiciju za film "Degrassi" s grupom cool klinaca iz njegove srednje škole. Jedva je stigao na vrijeme na audiciju.

"To je bila moja prva audicija i prvi put da sam pušio travu. Postao sam paranoičan i cijelo vrijeme sam umivao lice kako bi se smirio. Ušao sam na audiciju i odradio svoje", ispričao je Drake. Na kraju je dobio ulogu.

8. Andrew Garfield

Glumac tvrdi da je imao jedan od najboljih dana u svom životu za svoj 29. rođendan. Njegova tadašnja cura Emma Stone i par prijatelja odveli su ga u Disneyland za rođendan te su mu pripremili još jedno iznenađenje - kolačiće s travom.

"Vožnje u Disneylandu su bile ludnica. Cijeli dan je bio jedno divno iznenađenje. Bilo je ludo, bio sam u raju", kaže Andrew.

9. Anthony Mackie

Glumac je zapalio džoint samo jednom u svom životu. Odmah ga je uhvatila paranoja.

"Pušili smo u jednoj kućici u šumi. Pričao sam s jednom zgodnom ženskom i "oprala" me paranoja, prijateljima sam rekao da moramo otići s tuluma. Hodali smo šumom i učinilo mi se da u daljini vidim konja i krenuo sam prema njemu. Uskoro sam čuo "Anthony ne" i primjetio da to nije konj već los. Sakrio sam se iza drveta i tamo zaspao. Policija je morala doći i spasiti me", ispričao je Anthony.

10. Bill Hader

Glumac je pušio travu u Amsterdamu s ekipom i ondje izgubio partnericu Vanessu Bayer. Lutali su gradom, a Vanessa je Billa čvrsto držala za ruku jer ju je uhvatila paranoja.

"Čvrsto me držala za ruku i onda je u jednom trenutku samo nestala. Ja sam kriv, bio sam prenapušen i nisam je išao tražiti. Kasnije se pojavila", rekao je Bill.