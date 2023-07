Slavni švedski glumac Dolph Lundgren oženio je 39 godina mlađu djevojku Emmu Krokdal. Tek su sada otkrili da su sudbonosno "da" izgovorili na Mykonosu, otoku na kojem imaju vilu. Na vjenčanju su bili članovi njihovih obitelji te najbliži prijatelji.

"Zbog pandemije i liječenja u bolnici nekoliko smo puta morali pomicati datum", rekli su te podsjetivši da se glumac već osam godina bori s rakom pluća.

Kako je rekao svojevremeno, sumnja da je obolio zbog uporabe steroida u vremenima kad se bavio bodybuildingom.

Dodao je da je bio u remisiji, no da mu se rak vratio 2020. godine. Tražio je drugo mišljenje, a tretman koji je dobio rezultirao je smanjenjem tumora.

"Dan je nakon moje operacije, izvadili su mi jedan tumor, zatim su izvadili još dva koja su našli i još tri mala", ispričao je Dolf odjeven u bolničku haljinu.

"2020. sam se vratio u Švedsku i imao sam neku vrstu refluksa, nisam znao što je to pa sam napravio magnetsku rezonancu. Otkrili su da oko tog područja ima još nekoliko tumora. Našli su još jedan tumor na jetri. Pitao sam koliko mi je još ostalo, mislim da je doktor rekao dvije do tri godine, ali po glasu sam shvatio da misli da je manje. Mislio sam da je to sigurno to", rekao je.

Najveća podrška mu je Emma.

"Usta su ga jako boljela, ruke su ga boljele i nije mogao ništa jesti. Bila je to borba, gubio je na težini. Shvatili smo da je mnogo gore nego što smo mislili, počeli su pričati o tumorima u plućima, želucu, na zdjelici, oko bubrega", ispričala je.

Lundgren inače iza sebe ima tri braka.

