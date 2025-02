Umro slavni glumac i rapper Gene Allen: Obitelj i prijatelji u šoku

Hollywood tuguje za još jednom legendom – poznati rapper i filmski glumac Gene Allen preminuo je u 63. godini života. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest za TMZ, navodeći da je preminuo iznenada kod kuće.

Gene, čije je srednje ime bilo 'Groove', ostavio je značajan trag u industriji zabave, kako u svijetu glazbe, tako i na filmskom platnu. Publika ga pamti po ulogama u filmovima poput popularne komedije House Party iz 1990. godine i njezina nastavka, kao i u biografskom filmu o Tini Turner, What's Love Got to Do With It? iz 1993., gdje je glavnu ulogu tumačila Angela Bassett.

Foto: Profimedia

Allen je također nastupio u kultnom filmu Boomerang iz 1992. godine, u kojem su glumili Eddie Murphy, Robin Givens i Halle Berry, gdje se pojavio u ulozi uličnog fotografa.

Posljednji trag Genea Allena na društvenim mrežama ostao je njegova objava na Instagramu od prije četiri dana. U snimci se vidi kako pjeva s mikrofonom na zabavi uz poruku: "I ain’t playin’".

