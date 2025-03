Znamo je iz 'Zabranjene ljubavi', a danas dominira u kazalištu: 'Redateljima si najzanimljiviji kad si mlad'

Ljiljana Bogojević (62) poznata je domaća glumica koja više od 30 godina obitava na "daskama koje život znače" u varaždinskom HNK. Nakon završetka Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, Ljiljana je glumila u sklopu kazališta Gavelle, &td i Trešnja, a zatim je jedno desetljeće karijeru gradila u Makedoniji.

Ipak, ljubav prema domu vratila ju je u rodni Varaždin gdje je briljirala u raznim ulogama koje su joj donijele prestižne glumačke nagrade.

Također, mnogima je poznata po radu u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav" te filmu "Metastaze". Ljiljana nam je u razgovoru otkrila zašto je preselia u Makedoniju, kako se danas može živjeti od glume i zbog čega je odbijala uloge.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nedavno ste proslavili rođendan. Kako ga najradije slavite? Imate li neku tradiciju?

Najsretnija sam kad rođendan proslavim u društvu svojih triju kćeri. Obično ih pozovem u neki restoran na ručak, a poslije toga k sebi doma na kavu i kolače. Ove subote imam navečer predstavu, pa ću s veseljem počastiti i svoje kolege iz "Balkanskog špijuna". Mamu i prijatelje ću narednih dana izvoditi na kavu, piće i zakuske.

S kazališnim daskama ste već desetljećima neraskidivo povezani. Je li gluma i danas za vas jednako uzbudljiva kao na početku karijere?

Gluma je moj životni poziv, ljubav koja s godinama nimalo ne prestaje. Stvaranje uloge, da li u kazališnoj predstavi ili pred kamerama, predstavlja za mene duboku radost i ispunjenje. Jedino me žaloste zavist, zloba i nepravde, kao i jeftin pristup umjetničkom stvaranju.

Kako ste doživjeli prijelaz iz hrvatskog kazališta u makedonsko? Što vam je bilo najizazovnije i zašto ste se odlučili za taj korak?

Moja karijera je prilično uspješno započela u Zagrebu, nakon završene Akademije. No, ubrzo sam se udala za makedonskog glumca Metu Jovanovskog, ostavila sve i preselila se u Skoplje. Uz priličan napor da što bolje svladam makedonski jezik, tamo sam imala blistavi profesionalni period u trajanju od 10 godina, kao glumica i kao predavač na tamošnjoj Akademiji. Čežnja za domovinom je ipak bila jača i vratila sam se u rodni Varaždin, gdje živim i radim do danas. Makedonci imaju odličan teatar i puno sam od njih naučila. No, ipak mi je draže glumiti na svom materinjem jeziku, a osobito na kajkavskom, jer tako mogu do kraja izraziti svoje najdublje emocije. Prema stranom jeziku, nažalost, uvijek osjećaš određenu distancu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Postoji li neka uloga koju još niste odigrali, a oduvijek ste željeli?

Oduvijek sam željela odigrati Brechtovu Majku Hrabrost i ta mi se želja prije dvije godine ispunila na daskama mog HNK u Varaždinu. Također bih voljela odigrati Martu u drami Tko se boji Virginije Woolf Edwarda Albeeja, jer je to velika, strastvena i snažna ženska uloga.

Koliko kvalitetno se u Hrvatskoj može živjeti od glume?

Iako su honorari na filmu i televiziji iz godine u godinu sve mršaviji, ne žalim se, jer imam redovitu mjesečnu plaću u HNK Varaždin od koje mogu sasvim pristojno živjeti.

Ima li nešto što su vas tražili da napravite za određenu ulogu, pa da ste odbili? Ako ne, što bi odbili da vas traže da napravite za određenu ulogu?

Da, događalo se da odbijem ulogu - ponekad zbog banalnog teksta, a nekad zbog vulgarnosti ili natruha mržnje prisutnih u scenariju. Uvijek ću odbiti ono što bi moglo povrijediti ili oštetiti gledatelje, a osobito djecu i mlade.

Je li istina da glumice s godinama dobivaju sve manje i manje uloga?

Istina je da si redateljima najzanimljiviji dok si mlad, no karijera se mora graditi pažljivo i na "duge staze", bez pohlepe za novcem i brzim uspjehom. Mislim da godine nisu prepreka za dobivanje dobrih uloga, osobito ako glumica njeguje svoj unutarnji svijet, ali također i prirodan, zdrav i autentičan fizički izgled.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kako se opuštate nakon zahtjevnih uloga i predstava?

Nakon tenzije i adrenalina na poslu volim uroniti u tišinu. Čitam, šivam, bicikliram, plivam i mazim mačka Arčija. Opušteni trenuci s kćerima ili prijateljicama su mi također veoma dragocjeni.

Kakve filmove i kazališne predstave volite gledati u slobodno vrijeme?

Nerado na filmu ili u kazalištu gledam bilo kakav oblik nasilja, a ne volim ni samodopadnu glumu. Osvojiti me može samo ono umjetničko djelo koje je stvoreno na jednostavan, čist i iskren način.

