Kanye West iznenadio izjavom o odgoju djece: 'Muškarac ima posljednju riječ'

Kontroverzni reper Kanye West (47) nerijetko na društvenim mrežama šokira javnost svojim izjavama, a ovaj put tvrdi da "muškarac ima posljednju riječ kad su u pitanju njegova djeca".

Naime, riječ je o objavi vezanoj uz dramu koja se tiče njegove bivše supruge Kim Kardashian (44) i kćeri North West (11), čiji se glas pojavljuje u pjesmi koju je reper snimio s P.Diddyjem (55), glazbenikom optuženim za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima.

Američki mediji pišu da je izvor blizak Kim otkrio da je poznata poduzetnica pravno djelovala s ciljem spriječavanja daljnjeg širenja pjesme.

Autorska prava na ime?

Navodne poruke između bivših supružnika sugeriraju da Kim polaže autorska prava na Northino ime, što je dodatno razljutilo repera. On je objavio, a zatim obrisao fotografije njihovih poruka u kojima je reper naglasio da će "krenuti u rat" s bivšom suprugom.

Osim što je bio ljut na Kimine poteze, također mu je zasmetalo nakon što su suradnje s reperom Playboi Cartijem (29) izostavljene s njegova nova albuma. Carti je navodno zatražio od North da mu pošalje neke pjesme, što je rezultiralo nizom bizarnih objava na platformi X u kojima je Kanye inzistirao da njegova kći ne surađuje s Cartijem.

"Odlučio sam da North neće raditi nikakve pjesme s Cartijem. Kako to izgleda – mene izostave s albuma, a onda traži Kim da uzme vokale od moje kćeri? Ne zanima me ništa od tog industrijskog s***e niti me briga što je Kimina linija Skims u prvom redu, i ne zanima me niti jedan komentar. Muškarac ima prvu i posljednju riječ kada su njegova djeca u pitanju", napisao je, dok u drugoj objavi tvrdi da "muškarac donosi posljednju odluku".

'Ne želim samo 'viđati' svoju djecu. Trebam ih odgajati'

Nakon što je Kim reagirala na novu pjesmu Kanyea i Diddyja, reper je u objavi nazvanoj "Kardashianska mafija" kritizirao slavnu obitelj, naglasivši da posjeti njegovoj djeci sliče provođenju vremena u zatvoru.

"Ne želim samo 'viđati' svoju djecu. Trebam ih odgajati. Trebam imati pravo odlučivanja kamo idu u školu, tko su im prijatelji, u čijim kućama spavaju i nose li moje kćeri ruž i parfem", napisao je, dodavši da su mu sva ta prava oduzeli Kardashiani.

Mnogi su upoznati s antisemitskim komentarima repera, a u veljači se našao na meti kritika zbog reklame u kojoj je promovirao majice sa svastikom.

