Jedan od popularnih američkih poduzetnika J.R. Ridinger preminuo je u 63. godini nakon što je obolio od plućne embolije tijekom ljetovanja na jahti u Hrvatskoj.

'Nestao je u sekundi'

Osnivač marketinške kompanije Market America i njegova supruga Loren bili su često viđena lica na svim važnijim događanjima u Hollywoodu, a par je bio blizak s Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Marcom Anthonyjem, Scottiejem Pippenom i Beckhamovima.

"Iako ne mogu govoriti i u šoku sam trebali biste znati da sam slomljena. Srce mi je iščupano. Da razjasnimo glasine da je pao… Na našem prvom obiteljskom odmoru u tri godine dobio je iznenadnu plućnu emboliju koja ga je otela od nas. Nestao je u sekundi. Molim vas da molite za njega", napisala je Loren na društvenim mrežama.

Naime, Ridingersi inače posjeduju 51 milijun dolara vrijednu superjahtu Utopia IV, no Page Six prenio je vijest o njegovoj smrti, ali i to da je par unajmio brod u Hrvatskoj.

J.R. je osim supruge Loren iza sebe ostavio dvije kćeri, Amber i Amandu.