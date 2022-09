Slavna manekenka Gisele Bündchen s DiCaprijem je bila u vezi od 2000. do 2005. godine. On je tada imao 25 godina, a ona 18. Prije tri godine je otkrila zašto su prekinuli. On se navodno nije želio skrasiti, a ona je htjela zasnovati obitelj. Manekenka je u jednom intervju otkrila da im nije bilo suđeno, no glumca i dalje cijeni i poštuje.