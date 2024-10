Slavne, lijepe i prevarene: Pet poznatih žena koje su doživjele nevjeru

Nevjera je nažalost česta pojava u mnogim vezama, a ni slavne osobe na nju nisu imune. Mnoge poznate žene prošle su kroz teška razdoblja nakon što su otkrile da su ih njihovi partneri prevarili. Iako su neke uspjele oprostiti i spasiti brak, za druge je to značilo kraj veze. U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od najpoznatijih slučajeva prevare među slavnim parovima.

Khloé Kardashian

Foto: Profimedia

Khloé Kardashian je više puta doživjela nevjeru od strane svog partnera Tristana Thompsona. Prvi put je to bilo 2018. godine, samo nekoliko dana prije nego što je rodila njihovu kćer True. Tada su se pojavile snimke na kojima se Thompson intimno druži s dvije žene u noćnom klubu. Usprkos tome, Khloé mu je odlučila oprostiti zbog njihove kćeri.

Međutim, povijest se ponovila 2019. godine kada je Thompson poljubio Jordyn Woods, najbolju prijateljicu Khloéine sestre Kylie Jenner. To je dovelo do prekida veze, ali par se kasnije pomirio. Nažalost, 2021. godine Thompson je ponovno prevario Khloé, ovaj put s fitness modelom Maralee Nichols s kojom je dobio i sina. Iako su nakon toga finalno prekinuli, u to vrijeme Khloé i Tristan su već bili u procesu dobivanja drugog djeteta putem surogat majke.

Usprkos svemu, Khloé i Tristan ostali su u prijateljskim odnosima zbog svoje djece. Khloé je izjavila da iako Thompson nije pravi partner za nju, i dalje ga smatra dobrim ocem.

Sandra Bullock

Foto: Shutterstock

Oskarovka Sandra Bullock doživjela je veliku izdaju od strane svog tadašnjeg supruga Jesseja Jamesa. Samo 10 dana nakon što je osvojila Oscara za ulogu u filmu "The Blind Side", tri žene su istupile u javnost s tvrdnjama da su imale afere s Jamesom tijekom njegovog braka sa Sandrom.

James je kasnije potvrdio nevjeru u intervjuu za Daily Mail 2017. godine.

"Da, prevario sam svoju suprugu. Preuzeo sam odgovornost za to i ispričao se." Sandra je prekinula brak s Jamesom nakon što je saznala za njegove avanture.

U jednom kasnijem televizijskom intervjuu, Sandra je otkrila kako se nosila s bolom nakon prevare.

"Spalila sam sve", rekla je sa smiješkom i dodala: "Svaki dizajnerski komad koji možete zamisliti, sve sam spalila."

Beyoncé

Foto: Profimedia

Čak ni Beyoncé, jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, nije bila pošteđena boli nevjere. Njezin suprug Jay-Z priznao je da ju je prevario, što je dovelo do ozbiljne krize u njihovom braku.

Beyoncé je svoje iskustvo pretočila u glazbu, odnosno kreirala je hvaljeni album "Lemonade" koji se bavi temama nevjere i opraštanja. Jay-Z je kasnije u intervjuu za New York Times Magazine govorio o svojim pogreškama.

"Ušao si u način preživljavanja, a kada to učiniš, isključiš sve emocije. Tako da se čak i sa ženama, emocionalno zatvaraš... U mom slučaju, to je duboko", priznao je.

Par je uspio prebroditi krizu i ostati zajedno, a Jay-Z je rekao da su prošli kroz intenzivnu terapiju kako bi spasili svoj brak.

Jennifer Aniston

Foto: Profimedia Jennifer Aniston

Bivša zvijezda serije "Prijatelji" Jennifer Aniston doživjela je javno poniženje kada je njezin tadašnji suprug Brad Pitt započeo vezu s Angelinom Jolie tijekom snimanja filma "Mr. & Mrs. Smith". Iako Pitt nikada nije javno priznao prevaru, njihov brak je završio ubrzo nakon toga.

Aniston je kasnije u intervjuima govorila o tom teškom razdoblju te je priznala da je bilo "stvarno bolno" i da je trebalo vremena da to preboli. Usprkos svemu, njezina karijera nije patila zbog toga, a i s bivšim suprugom je ostala u kontaktu sve do danas.

Monica Belucci

Foto: Profimedia Monica Belucci

Monica Bellucci i Vincent Cassel bili su jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova u filmskom svijetu, ali njihova ljubavna priča nije završila onako kako su mnogi očekivali. Iako su dugo godina izgledali kao savršen par, glasine o nevjeri sa strane Cassela počele su kružiti prije nego što su se razveli 2013. godine. Pričalo se da je Vincent bio nevjeran tokom snimanja filmova u inozemstvu, što je navodno narušilo povjerenje između njih dvoje. Monica je u jednom intervjuu izjavila da je prevara normalna pojava, ali čini se da je Vincent ipak pretjerao.

"Ne bi bilo normalno očekivati da mi je vjeran ako me nije vidio dva mjeseca", izjavila je Monica Bellucci svojedobno i dodala kako o svom suprugu misli da je jako seksi i da je važno razmišljati o partneru na taj način.

