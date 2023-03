PROLAZNICI JE GLEDALI U ČUDU / Slavna glumica iz 'Prijatelja' izgleda neprepoznatljivo: Courteney Cox kao beskućnica prala pod usred Hollywooda

Glumica Courteney Cox (57), koju pamtimo iz legendarne serije "Prijatelji", svratila je do svoje holivudske zvijezde na "Stazi slavnih" kako bi je očistila. Glumica je brisala prašinu i prljavštinu sa svog imena, doslovno. Dok je čistila, usput je malo pobrisala i zvijezde svojih kolegica Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Inače, Courteney Cox u razgovoru s britanskim magazinom Sunday Times Style prošle godine priznala da se osjećala "čudno" nakon estetskih operacija. Cox je rekla da je odustala od pokušaja da izgleda isto kao i prije. "Bilo je trenutaka kada sam shvatila da se mijenjam, da izgledam starije. Godinama sam pokušavala loviti tu mladost. Nisam shvaćala da zapravo izgledam jako čudno s injekcijama i operacijama, koje sada nikada ne bih ponovila", rekla je zvijezda "Prijatelja". Kada je u pitanju njezina karijera, Cox je otkrila i neke nesigurnosti. Unatoč statusu globalne zvijezde, glumica je rekla da joj je samopouzdanje narušeno prije nekoliko godina, nakon što je snimila pilot za seriju koja nije uspjela ući u produkciju. Glumica se osvrnula i na to kako se nosi s lošim komentarima na društvenim mrežama. "To me neko vrijeme dosta stresiralo. Najbolje ih je uopće ne čitati, ali ja to čitam i znam da ću se osjećati loše, ali i dalje čitam", rekla je Courteney Cox koja je izazvala velike rasprave kada je u pitanju njezino lice i tretmani botoksom. U galeriji pogledajte kako simpatična glumica pere holivudske ulice te kako se mijenjala kroz godine...