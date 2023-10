Glumica Evan Rachel Wood dala je novi intervju otkrivajući više detalja o navodnom zlostavljanju koje je pretrpjela od strane bivšeg zaručnika Marilyna Mansona, pravim imenom Brian Warner. Govoreći za podcast Navigating Narcissism, Wood je prepričala muke koje je pretrpjela od strane Mansona i govorila o tome kako ju je uloga u TV emisiji "Westworld" inspirirala da otvori priču o nasilnoj vezi.

Još u veljači 2021. Wood je objavila izjavu u kojoj tvrdi da ju je Manson "užasno zlostavljao" i "ispirao mozak" tijekom njihove veze. "Prestala sam živjeti u strahu od odmazde, klevete ili ucjene", rekla je u objavi na Instagramu. “Ovdje sam da razotkrijem ovog opasnog čovjeka i prozovem industrije koje su mu to omogućile, prije nego što uništi još života. Stojim uz mnoge žrtve koje više neće šutjeti.”

“Kad sam shvatila kakav fizički učinak ima na mene, to je bila prijelomna točka, znala sam da neću moći šutjeti,” rekla je Wood voditeljici emisije Navigating Narcissism dr. Ramani. “Shvatila sam da mi je muka od šutnje.”

Razmatrajući kako se uspjela odvojiti od Mansona, Wood kaže da je to bio slučaj života ili smrti. “Postojao je trenutak u kojem sam rekla: “Tako se bojim te osobe, prijetili su mi toliko puta, bilo ucjenom ili silom, i ako ostanem ovdje (jer se previše bojim otići), ionako se osjećam kao da sam mrtva', izjavila je. “Ostanak je bio kao smrtna presuda, odlazak je također bio zastrašujući jer bi mi se nešto moglo dogoditi ili bi on mogao krenuti za mnom. Osjećala sam se kao da se u svakom slučaju osjećam mrtvom pa bih mogla pokušati pobjeći.”

Wood opisuje neka od mučnih iskustava koja je doživjela živeći s bivšim zaručnikom, poput prilika u kojima bi je pjevač "izolirao" od ostalih ljudi u kući dva dana bez prekida.

Znao ju je izolirati od drugih

“Ti i on i gomila kokaina, a on bi te držao budnim i samo bi te grdio”, priča Wood, “govoreći ti sve što nije u redu sa svijetom i ljudima oko tebe, sve što krivo radiš, sve načini na koje ste iznevjerili njega i sebe, sumnje koje je imao prema vama, počeo bi uništavati kuću. Ta neprestana navala riječi i monologa, ta stalna bujica negativnosti za koju sam osjećala da je ne mogu zaustaviti, tu je počelo ispiranje mozga i zlostavljanje. Ne bi stao sve dok nisi popustio ili se počeo slagati sa svime što je govorio.”

Wood također otkriva da ju je lik Dolores Abernathy u hit seriji "Westworld" inspirirao da ispriča svoja iskustva. “Bio je to prvi put da sam si stvarno dopustila da se vratim i osjetim određene stvari jer nisam mogla plakati zbog toga do sedam godina kasnije”, rekla je. “Onda odjednom radim te scene u kojima morate ići tamo i to je jednostavno otvorilo Pandorinu kutiju. Postoji scena u kojoj je moj lik programiran i ona ne može povući okidače nijednog oružja, ne može se braniti i onda postoji scena u kojoj konačno to učini i nadjačava svoje programiranje… ta scena je bila veliki trenutak za mene, jer sam morala odglumiti određen osjećaj i zatim se probiti kroz njega.”, piše Yahoo.

Bilo je to prvi put da je počela govoriti ljudima o navodnom zlostavljanju, kaže. “Počela sam se otvarati ljudima na setu… izvođenje serije otključalo je mnoge stvari i natjeralo me da pričam o tome.”

Pravna bitka između Warnera i Wood je u tijeku. U svibnju je kalifornijski sudac odbacio ključne dijelove tužbe koju je Warner podnio protiv Wood, u kojoj ju je optuživalo da je izmišljala svoje priče o zlostavljanju. Manson je odbacio sve optužbe protiv sebe.