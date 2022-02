Glumica Evan Rachel Wood (34) u traileru dokumentaraca HBO-a, "Phoenix Rising", otvoreno govori da ju je glazbenik Marilyn Manson (53) silovao pred kamerama, dok su snimali spot za njegovu pjesmu "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)", 2007.

Ispovijest glumice zgrozila je javnost

“Ovdje sam danas da razgovaram o Brianu Werneru, svijetu poznatom i kao Marilyn Manson”, kaže Evan Rachel Wood u službenom traileru za HBO dokumentarni film, redateljice Amy Berg, "Rising Phoenix".

U filmu, čija je svjetska premijera održana na Sundance Film Festivalu prošlog mjeseca, Wood govori o navodnom silovanju na setu, na kojem se snimao spot za glazbenikovu pjesmu. Nakon premijere ovog filma, glumica je najavila da će vjerojatno tužiti Mansona, kojega je nekolicina žena već optužile za seksualno uznemiravanje.

HBO-ov službeni sinopsis za "Phoenix Rising" glasi: "Dokumentarac prati glumicu i aktivisticu Evan Rachel Wood koja pričao o svojoj borbi protiv obiteljskog nasilja, a sve kako bi tražila pravdu, zaliječila generacijske rane i ispričala svoju priču.

Gotovo desetljeće nakon što je pobjegla iz opasne veze, Wood je koautorica i aktivistica za prava svih žrtava obiteljskog nasilja u gradu Phoenixu, ali i u Kaliforniji. Glumica hrabro koristi svoje vlastito iskustvo kako bi došla do srži problema; u konačnici, u znak solidarnosti sa žrtvama", prenosi Variety.

'Počeo je stvarno prodirati u mene'

Film "Phoenix Rising" dospio je na naslovnice zbog šokantnih izjava glumice koja u dokumentarcu otkriva da je "silovana pred kamerama" dok je snimala glazbeni video iz 2007. za pjesmu "Heart-Shaped Glasses" Marilyna Mansona. Video prikazuje Wood kako se seksa s Mansonom dok lažna krv pljušti po njima.

Glumica koja je tada imala samo 19 godina otkrila je da su je na snimanju "hranili" apsintom do te mjere da je jedva bila svjesna da prigovori kad je Manson imao seks s njom pred kamerom.

Manson je odbacio optužbe. "Nije ništa kao što sam mislila da će biti", kaže Wood u dokumentarcu. "Radili smo stvari koje nisu bile dogovorene. Razgovarali smo o simuliranoj sceni seksa, ali kad su kamere krenule, počeo je stvarno prodirati u mene. Nikad nisam pristala na to. Bio je potpuni kaos. Nisam se osjećala sigurno. Nitko nije pazio na mene", rekla je glumica.

OVDJE možete pogledati taj kontroverzni spot za pjesmu "Heart-Shaped Glasses", o kojem Evan Rachel Wood priča u dokumentarcu. Pjesma je objavljena 2007. i ima više od 30 milijuna pregleda na YouTubeu.

HBO će premijerno prikazivati ​​"Phoenix Rising" dvije večeri za redom. Prvi dio, "Phoenix Rising: Don't Fall", debitira u utorak, 15. ožujka u 21 sat. Drugi dio, "Phoenix Rising: Stand Up", debitira u srijedu, 16. ožujka u isto vrijeme. Obje epizode bit će dostupne za stream na HBO Maxu od utorka, 15. ožujka.