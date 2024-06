Nakon sjajne pjesme "Majka djevojčica" kojom su oduševili publiku, bend Lika Kolorado predstavlja novi singl s nadolazećeg albuma "Sateliti u orbiti". Radi se o pjesmi "Jedva čekam da odem" koju su snimali u studiju Leonarda Klaića, ujedno zaslužnog za miks i mastering.

Frontmen benda Filip Riđički, objasnio je pozadinu pjesme:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije par godina, status na društvenim mrežama, random misao davne prijateljice, pisao je “Jedva čekam da odem negdje gdje ne moram”. Odmah sam joj rekao da joj kradem tu rečenicu, jer mi se sviđa pomisao da nas rutinirani putevi često vode na jedno-te-ista mjesta iz jedno-te-istih motiva, a sati u danu je sve manje kako godine idu dalje. Rutina je ubojica nestrpljivoj glavi", istaknuo je. Iz te jedne rečenice nastala je ideja za pjesmu, a uz nju su se pronašle još neke na koje je naletio kroz godine, poput: “Ne volim ljeto, ali mrzim kad ode” ili “Ovdje sam sebi smetam”.

"Sve ono što sam slušao od ljudi oko sebe, sve misli koje su govorile zapravo istu stvar - treba nam brejk, treba nam putovanje, pa mada misaono, samo da na trenutak, dva odlutamo u mislima, pa možda uskoro, ako je sreće, i koracima", ističe Riđički.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filipa smo inače viđali u ulozi Matije Lončara u poplarnoj seriji "Zabranjena ljubav", čije epizode možete pogledati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznati glumac režirao spot

Pjesmu prati i zanimljiv spot koji je upravo on režirao, a u kojem se našao njegov kolega, domaći glumac Slavko Sobin, kojeg poznajemo po ulozi Petra u domaćoj seriji "Ruža Vjetrova", čije epizode možete pogledati na platformi Voyo.

"Filip mi je poslao glasovnu poruku od četiri minute u kojoj me pitao želim li snimati njegov spot. Odmah sam rekao da bih, ali sam svejedno morao poruku poslušati do kraja", rekao je Slavko Sobin. "Nisam imao pojma što me čeka, ali smo toliko godina radili skupa da jedan drugome vjerujemo i što god treba ćemo napraviti. Super smo se proveli na snimanju. Užasno smo lako i brzo to snimili, a meni je bio gušt jer mi je stvar zaista brutalna", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slavko Sobin

Nakon hvaljenih izdanja "Smiješ zaurlat" i "Kontura", Lika Kolorado priprema novo studijsko izdanje koje će svjetlo dana ugledati uskoro. Iz pjesme u pjesmu otkrivaju svoj svježi zvuk, a nije novost da im u snimanju spotova nerijetko pomaže njihova vjerna publika. Lika Kolorado su: Pavle Gulić, Branimir Kuruc, Filip Riđički i Vanja Senčar.

POGLEDAJTE VIDEO: Bijeli haker otkrio koliko su ozbiljni napdai: 'Lako ih je izvesti, teško se braniti'