Stefan Mihić i Lazar Čolić Zola, natjecatelji srpskog reality showa Zadruga, iznijeli su skandalozne detalje o prošlosti zadrugarke - Aleksandre Nikolić. Naime, Stefan i Lazar tvrde kako je Aleksansra iskoristila Marka Osmakčića kako bi Marka Janjuševića Janjuša napravila ljubomornim i sakrila da se prostitucijom bavi od 17. godine.

"On meni pokazuje kako neću prići Neveni. Jao, jučer Aleks juri za Janjušem, a ovamo Marku 'šaci, šaci'... Nju boli briga za njega, a i njega za nju. Ona mene zeza za franke, a ona ih je osjetila prije mene", rekao je Lazar.

"Pa, kad je ku*va", na to je dodao Stefan.

"U to ne zalazim, ali ona je predstavila kao da sam joj ja to rekao, nema smisla to da radi", odgovorio je Lazar.

"Ona šljaka od 17 godine, hej bre, četiri godine u biznisu", otkrio je Stefan.

"Ma ja nju znam par godina, ali mi nije realno", na to je odgovorio Lazar.

Podsjetimo, Aleksandra je bila upletena u "Aferi Bujanovac" koja je mjesecima tresla Zadrugu 4, kada su pojedine informacije o ovoj zadrugarki dospjele u javnost. Naime, kako je i sama ispričala, Aleksandra je u jednom lokalu u Bujanovcu radila kao zabavljačica, odnosno djevojka koja je zadužena da stvara dobru atmosferu i da zabravlja goste. Brojni su, pak, tvrdili kako je to sve bio paravan za pružanje intimnih odnosa.