Jedan od najpopularnijih reality formata svih vremena - "Big Brother" svake sezone donese nova lica koja se još na početku izdvoje iz mase i svojom pojavom zaintrigiraju javnost. Prije šest godina to je napravila Splićanka Lucija Stojak koja je, prije nego što je ušla u luksuznu kuću, izjavila kako se smatra boljom od drugih, a svađa joj je, kako je sama istaknula, najdraži hobi.

''Ja i žene...Žene me ne vole, ali to mi uopće nije bitno sve dok me vole njihovi muževi'', pričala je 2018. godine pa dodala da njezin izgled često privlači svakakve komentare, no ispod šminke ona je jedna sasvim obična djevojka iz susjedstva.

Nakon izlaska iz Big Brothera Lucija se prvotno zaposlila kao hostesa na Zrću, a broj pretplatnika na društvenim mrežama rastao je iz dana u dan. No, onda se odjednom povukla iz javnog života, zaključala društvene mreže za javnost i nastavila živjeti nešto mirnijim i povučenijim životom daleko od kamera i reflektora.

Foto: RTL Lucija Stojak ima 23 godine i dolazi iz Splita. Ima završenu srednju školu, a radi u kantini.

Prije dvije godine Lucija je za RTL.hr otkrila kako je zaručena, a izgleda kako je ljubav pukla. Nema više zaručničkog prstena, a niti objave o zarukama.

"Ne mogu reći da nisam očekivala i da nisam tajno priželjkivala, to naravno da jesam! Moj zaručnik je nadmašio sva moja očekivanja i smatram da sam imala daleko najljepšu prosidbu i da mnoge djevojke žude za tim, ako ne i sve. Moja prosidba je bila kao iz bajke, a ja sam se osjećala kao princeza, neću biti lažno skromna", rekla i informaciju o zaručniku ipak ostavila za sebe", rekla je tada za RTL.hr.

