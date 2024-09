Sjećate se bivše misice Fani Čapalije? U potpunosti se povukla iz javnosti

Fani Čapalija bila je jedna od najljepših misica Hrvatske koja je imala priliku za svjetsku karijeru. Međutim, odlučila je krenuti drugačijim putem te se povukla iz javnog života. Godine 1993. osvojila je titulu najljepše Hrvatice, a na svjetskom natjecanju za Miss ušla je u top pet najljepših žena svijeta. Mnogi je pamte po kultnoj rečenici: 'It's OK! Naime, sutkinju na natjecanju za Miss svijeta zanimalo je što Fani misli o dijelu natjecanja koje uključuje nošenje kupaćih kostima. Fani pitanje na engleskom jeziku nije baš najbolje razumjela, ali se brzo snašla i jednostavno odgovorila: "It’s OK!". Danas Fani živi povučeno na Čiovu, nedaleko od Trogira. Pogledajte u galeriji kako se naša misica mijenjala kroz godine.