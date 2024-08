Obožavana turska serija '1001 noć' originalno je emitirana na RTL televiziji od 2010. do 2011. godine, a i danas je dostupna za gledanje na platformi Voyo, u bilo koje vrijeme i to bez reklama. Nema tko se ne sjeća ljubavnih drama bogatog Onura, kojeg je utjelovio Halit Ergenc (54), i Berguzar Korel (41) koja je glumila Šeherzadu. Njih dvoje su se zaljubili na setu, a danas su u braku, koji su sklopili 2009. godine, i imaju troje djece - sinove Alija i Hana te kćer Leylu. O nevjerojatnoj vezi, o kojoj bi se mogla snimiti nova sapunica, svjedoči činjenica da je Berguzar napustila svog tadašnjeg zaručnika zbog Halita, dok je Halit napustio trudnu suprugu Gizem Soysaldi. Od 2006. godine, kada je snimljena prva epizoda, pa sve do danas, Berguzar izgleda znatno drugačije, a već nekoliko mjeseci ima kratku plavu kosu. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.