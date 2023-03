Zagrepčanka Bahra Zahirović javnosti je najpoznatija iz showa 'Ljubav je na selu'. Gledateljima je odmah zapala za oko zbog svoje vedrine i optimizma, a nakon emisije postala je još veći hit na društvenim mrežama u vlastitom serijalu "Dnevnik s Bahrom", u kojem komentira svakodnevna domaća i svjetska zbivanja.

Kultna kandidatkinja već je tri puta pokušala pronaći ljubav pred kamerama: prijavila se tako u 11., internacionalnu sezonu za farmera Domina Santra iz Berlina, no odustala je od njega jer nije imao adekvatan sanitarni čvor. U 12. sezoni bila je na farmi u Istri kod simpatičnog Valtera Krastića, a u 13. sezoni vratila se u Istru i to na farmu Marijana Ceravca. No nijedna priča nije imala za nju sretan kraj, barem ne u ljubavnom smislu. U svakom drugom smislu, Bahra je postala jedna od najpopularnijih TV lica u Hrvatskoj.

Teška životna priča

Iako svojim analizama nasmijava gledatelje te je prilično pozitivna, iza Bahre i njene sestre tužna je životna priča.

"Odvojili su nas od roditelja, tako da smo već u najranijoj dobi smještene kod udomitelja. Ali koliko god je nekad bilo teško, imale smo sreće, nas dvije nisu razdvojili pa smo ipak imale prilike odrasti skupa", prisjetila se Bahra za RTL.

"Obitelj nam je dala topao dom, školovala nas, dala dobar odgoj i navike života. I danas smo im na tome jako zahvalne, posjećivale smo ih često i kad smo se osamostalile te odselile od njih", dodala je.

Naglasila je da su ona i njena sestra i danas nerazdvojne te da su najbolje prijateljice.

"Moje mišljenje je da smo zbog svega što smo prošle danas tako bliske... Međusobno se podržavamo, branimo i čujemo bar dvaput dnevno. Nikakve loše riječi ne mogu reći o njoj, izvrsna je domaćica i majka, sve pohvale", rekla je.

Iza sebe ima jedan nevjenčani brak, kaže da ih je viša sila razdvojila, dodaje da je imala prijatelje i s njima išla na razna putovanja, ali ne želi u detalje da ne bi povrijedila bivšeg partnera. Ističe da sada ima karijeru i vodi svoj život.

"Svaka mu čast, nek' mu karma vrati, ja s time nemam ništa. Bog sve vidi", rekla je Bahra za 24 sata.

Pred Boga se ne boji doći, a 'viša sila ekonomske situacije' nije joj dozvolila da živi sa svojom djecom, ali ih redovito posjećivala.

'Teško je pronaći srodnu dušu'

"Nisam nikad dozvolila da moja djeca nekog trpe. Pomogla sam im da bih spriječila kako ne odrastaju u teškoj situaciji. Posjećivala sam ih i trudila se da im bude dobro. Oni su sretni, a ja sad imam i unučad", otkrila je Bahra.

"Kod nas ljudi smatraju da je žena manje vrjednija, moj bivši muž nije iz Hrvatske, bio je obrazovan, a ja uz ovu karijeru želim proživjeti pored nekog boljeg čovjeka", priznaje Bahra i dodaje kako je teško naći srodnu dušu.

Novu sezonu emisije "Ljubav je na selu" gledajte od utorka, 14. ožujka u 21.15.