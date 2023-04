Glumac Ryan Phillippe (48) i glumica Reese Witherspoon (47) proslavili su izlazak debitantskog albuma A New Earth svog sina Deacona i pozvali milijune svojih pratitelja na Instagramu da poslušaju njegove pjesme.

Ponosni roditelji

Ryan je na svom Instagram profilu podijelio nekoliko fotografija s događaja gdje je ponosno pozirao sa sinom.

"Sjajna noć s obitelji i prijateljima koji slave objavljivanje albuma "A New Earth" Deacona Phillippea. Puno hvala svima koji su prisustvovali i našim sponzorima. Prenesite, preuzmite i poslušajte album", napisao je Ryan uz fotografije.

Reese Witherspoon je također snimljena na zabavi kako pozira sa svoje dvoje djece. I ponosna majka je svojih 29,4 milijuna pratitelja na Instagramu potaknula da poslušaju novu glazbu njezina sina. Objavila je screenshot Spotifyjevog "New Pop Picks", koji uključuje njegovu novu pjesmu "Virus", na svom Instagram storiju.

Umjesto glume odabrao glazbu

Deacon je prošle jeseni upisao studij na Sveučilištu u New Yorku, a svojim pratiteljima je pokazao i nekoliko fotografija i videa koji prikazuju njegov život u studentskom domu te je također nagovijestio da stvara novu glazbu u svojoj studentskoj sobi.

19-godišnjak se kolovozu prošle godine prvi put pojavio u trećoj sezoni Netflixove serije Never Have I Ever. Ryan je tada za Entertainment Tonight rekao: "Tako sam ponosan. Uskoro će krenuti na studij glazbe. To je njegov primarni fokus. Voli glumiti i to će nekad i raditi, ali njegov fokus je prvenstveno glazba."

Također je u to vrijeme komentirao glazbu svog sina: "To je nevjerojatno. Tako sam uzbuđen i želim da ljudi čuju. To je stvarno dobra stvar. Jako sam ponosan", piše People.