Američki glumac Matthew McConaughey (53) nedavno je otkrio da bi on i glumac Woody Harrelson (61) mogli biti polubraća, iako njih dvojica još nisu napravili DNK test.

Misle da su krvno povezani

Do sada je McConaughey vjerovao da je dijete Mary McCabe i Jamesa McConaugheya, rođen 1969., dok je Harrelsona 1961. rodila Diane Oswald i otac mu je Charles Harrelson. Međutim, McConaughey se pita bi li Charles, koji je umro 2007., mogao biti i njegov otac . "Gdje ja počinjem i gdje Woody završava, i gdje on počinje, a ja završavam, uvijek je bilo kao mračna linija", rekao je McConaughey u epizodi podcasta od Kelly Ripe koji je sniman 11. travnja.

"I to je dio naše veze, zar ne? Moja djeca ga zovu ujak Woody. Njegova djeca me zovu ujak Matthew. I pogledajte naše fotografije, moja obitelj misli da na puno fotografija na kojima sam ja je zapravo on, a njegova obitelj misli da sam ja na puno fotografija na kojima je on."

Majka otkrila zanimljivu činjenicu

Njihove su sličnosti dodatno dovedene u pitanje kada je McConaugheyjeva majka, 91-godišnja spisateljica, otkrila da poznaje Harrelsonova oca, koji je bio osuđeni ubojica.

“Prije nekoliko godina smo u Grčkoj sjedili i razgovarali o tome koliko smo nas dvojica bliski, ali i naše obitelji i moja mama je bila tamo i rekla: 'Woody, poznavala sam tvog tatu.' Svi su bili svjesni što to znači", dodao je McConaughey.

"Razmotrili smo što to 'znali smo se' znači, malo smo izračunali i saznali da je Woodyjev tata bio na odmoru u isto vrijeme kada su se moji mama i tata razvodili", objasnio je McConaughey. "Onda postoje mogući načini i mjesta u zapadnom Teksasu gdje je moglo biti okupljanje, sastanak, ili trenutak upoznavanja."

McConaughey i Harrelson još nisu napravili DNK test kako bi riješili stvar jednom zauvijek, a čini se da se to možda neće dogoditi u skorije vrijeme. "Gledajte, Woodyju je malo lakše reći 'hajde, idemo napraviti DNK testove', meni je malo teže jer me traži da riskiram i odem, čekaj malo, pokušavaš mi reći da moj tata možda nije moj tata nakon 53 godine vjerovanja u to?", rekao je McConaughey, piše NBC New York.