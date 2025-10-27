Sin Nicolasa Sarkozyja dobio dijete s lijepom Crnogorkom: Odabrali su ime s posebnim značenjem

Louis Sarkozy (27), najmlađi sin bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, i njegova supruga Natali Husić postali su roditelji dječaka. Sretnu vijest 27-godišnji Louis podijelio je na svom Instagram profilu u petak, objavivši fotografiju supruge koja u rodilištu drži novorođenče. Iako je lice malog Syllua Nicolasa Sarkozyja sakriveno, objava je u samo nekoliko sati prikupila gotovo 17.000 lajkova.

"Postoje tri načina da se postigne besmrtnost, govorio je veliki kubanski revolucionar José Martí: posaditi drvo, napisati knjigu, odgojiti sina", napisao je Louis u opisu. "Jučer smo se moja supruga i ja približili vječnom životu: postali smo roditelji. Sretni smo što vam možemo predstaviti našeg sina – Syllu Nicolasa Sarkozyja". Odabirom imena Nicolas, Louis je odao počast svom ocu, bivšem francuskom predsjedniku, te je objavu zaključio željom: "Neka raste, poput svojih imenjaka, sa snagom i mudrošću".

Tko je Louis Sarkozy?

Louis Sarkozy poznat je po svojoj strasti prema filozofiji i društvenim temama. Studirao je filozofiju na Sveučilištu u New Yorku, a 2021. objavio je knjigu Le Sermon sur la chute de Rome, u kojoj propituje suvremene društvene vrijednosti i moral današnjeg svijeta.

Njegova supruga Natali Husić, rođena oko 1992. godine u Crnoj Gori, diplomirala je međunarodne odnose na Sveučilištu u New Yorku, a potom magistrirala razvoj globalnih ljudskih studija na Georgetown Universityju u Washingtonu. Prije nego što se proslavila kao partnerica Louisa Sarkozyja, radila je u području komunikacija i projektnog menadžmenta.

Par se upoznao oko 2017. godine, a vjenčao u rujnu 2022. u francuskom gradiću Gordesu, na privatnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali obitelj i bliski prijatelji. Nakon nekoliko godina života u Washingtonu, preselili su se u Menton na jugu Francuske, gdje Louis planira kandidaturu za gradonačelnika.

U pozadini obiteljske sreće, Nicolas Sarkozy, bivši francuski predsjednik, trenutno izdržava petogodišnju zatvorsku kaznu u zatvoru La Santé u Parizu zbog zavjere za financiranje svoje izborne kampanje 2007. sredstvima iz Libije. Prvi je bivši francuski predsjednik koji završava u zatvoru od Drugog svjetskog rata.

