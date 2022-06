Simona Mijoković navršila je 38 godina, a s prijateljima na Facebooku je podijelila fotografiju na kojoj pozira u narančastoj svilenoj haljini s tortom u rukama.

Nije štedjela riječi

Simona je uz fotku raznježila mnoge emotivnim tekstom religijskog sadržaja.

"Samo Isus može učiniti da sve procvjeta. Iako slaba, u Njemu jaka, On moj Bog nježno me čuva i brine za me, a moje malo srce daruje Mu najveću hvalu, slavu i klanjanje bez kraja, jer jedino On toga je dostojan. Hvala Ti Oče što si me prvi želio i stvorio, Hvala Ti Oče za moje roditelje, Hvala Ti Oče za život, Hvala Ti Oče na utrobi moje majke koja me nosila na njenim grudima na kojim sam počivala", započela je.

"Hvala Ti Oče na mome tati koji me, iako nisam znala, često uvijek štitio. Hvala Ti Oče što si poslao Svog Sina Isusa da me spasi, ozdravi, oslobodi i daruje sve novo. Hvala Ti Isuse moj za silnu Ljubav, radost i mir kojima prožimaš sve moje dubine i srce. Jer sve moje Tvoje je", nastavila je.

"Hvala Ti Isuse za Tvoju Majku Mariju koja me najnježnije opominje i nadahnjuje kakva da budem supruga i majka. Hvala Ti Bože na svetim sakramentima, Svetoj Pričesti i Svetoj Ispovjedi. Bez toga bila bih ništa. Sve bi bilo ništa, sve bi bilo isprazno i bez Radosti, istinskog mira kojeg samo Ti daruješ mi snage jer kad sam i slaba, jaka sam jer imam Tebe", dodala je.

'S tobom znam da mogu sve'

"Jedino ozdravljena, oslobođena i ispunjena Tobom mogu sve. Za Tebe, U Tebi, s Tobom. Hvala Ti Ljubljeni Isuse što unatoč mojih lutanjima i grijesima učinio si me majkom predivne djece, koja su uz Tebe moj Život", napisala je Simona.

"Hvala Ti za moju braću i sestru koji su moji osmjesi, hvala Ti za moju šogoricu i moje kume i najbliže i najbolje prijatelje. Svi su oni moji najveći biseri koje nježno čuvam u svom srcu. Hvala Ti na svemu što mi daruješ, svakom križu, svakoj radosti. Sve zahvalno nosim i s tobom znam da mogu sve, jer Ti si Onaj koji me jača. Ti si Onaj u kojemu je Izvor moj", objasnila je te dodala: "Neka ti svaki dan mog života bude Hvala. Blagoslovljene i dobrodošla mi 38."